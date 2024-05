Las cámaras pillan a Sánchez ordenando a Armengol que corte a Feijóo: «Que vaya acabando ya»

Las cámaras del Congreso han pillado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenando a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cortar el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Que vaya acabando ya», ha afirmado Sánchez desde su escaño mirando a Armengol.

Feijóo ha mostrado su enfado ante este gesto de Sánchez. «No, no le mande usted a la presidenta acabar porque ya está bien, ya está bien», ha defendido el líder del PP desde el estrado de la Cámara Baja después al advertir la estrategia de Sánchez para intentar acallar las críticas que estaba realizando Feijóo. Esta reacción ha provocado los aplausos de la bancada de los populares, que también le han afeado al presidente del Gobierno este gesto.

Ha ocurrido este miércoles durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, a petición del PP, para debatir sobre la situación en Gaza y el reconocimiento del Estado Palestino, las negociaciones con Reino Unidos sobre Gibraltar, el último Consejo Europeo y las actividades de su esposa, Begoña Gómez.

Alberto Núñez Feijóo le ha recordado al presidente del Gobierno fue la lista más votada en las elecciones generales del 23J y que Pedro Sánchez sigue en Moncloa tras haber pactado la Ley de Amnistía con los partidos separatistas para lograr sus votos para su investidura.

«Se puso usted el otro día muy campanudo en una entrevista preguntándose quién vota al PP, hombre, en las pasadas elecciones generales más de 8 millones de españoles, creo que merecen un respeto. ¿Sabe qué? Jamás, jamás le han votado tanto a usted y jamás le van a votar 8 millones de españoles a usted», ha afirmado Feijóo, en alusión a la entrevista que realizó el dirigente socialista del pasado viernes en Al Rojo Vivo de La Sexta.

El líder del PP también le ha lanzado un mensaje al Jefe del Ejecutivo de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. «A lo mejor es que por eso les desprecia, lo bueno es que el día 9 de junio volverán a hablar los españoles y vamos a esperar a la respuesta de todos. Yo a usted no le voy a sacar a garrotazos ni a gorrazos, hasta aquí podíamos llegar, usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas pero no pasa nada, yo soy un demócrata», ha señalado Feijóo, momento en el que Sánchez ha mirado a Armengol con el fin de que le cortara el micrófono al líder del PP por sus críticas.

«El 9 de junio los españoles estamos convocados a las urnas, vamos a ver cuál es la respuesta de los españoles y vamos a ver a quién votan los españoles el 9 de junio. Nada más y muchas gracias», ha apostillado Feijóo para finalizar su discurso, al tiempo que la presidenta socialista del Congreso le instaba a acabar, como pedía el presidente del Gobierno.

«Mi mujer es una profesional»

Pedro Sánchez apenas ha dado explicaciones sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez, ni sobre las actividades comerciales relacionadas con las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros. «Yo ya he dado explicaciones claras sobre mi pareja. Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable», se ha limitado a decir en la primera comparecencia que realiza públicamente después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su mujer por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias.

El dirigente socialsita ha descrito a su esposa como una «profesional de primera». Lo ha hechos después de que OKDIARIO haya publicado el diploma que demuestra que Begoña Gómez nunca ha cursado una licenciatura, a pesar de que aparece así en su currículum. Gómez es la única directora de cátedra de la Universidad Complutense de Madrid sin licenciatura. Además, el único artículo que aparece en su bibliografía es un texto plagiado.

Alberto Núñez Feijóo, ante la ausencia de explicaciones de Pedro Sánchez, ha anunciado que el presidente del Gobierno será citado por el PP a comparecer de manera «obligatoria» en el Senado, esto es, en la comisión de investigación de la Cámara Alta que indaga en los negocios de su mujer.

«El resumen de lo que ha ocurrido hoy podría ser que, una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho, máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado», ha afirmado con ironía el líder de los populares.