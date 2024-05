El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha etiquetado a su mujer, Begoña Gómez, como una «profesional de primera». Lo hace después de que OKDIARIO haya publicado el diploma que demuestra que Begoña Gómez nunca ha cursado una licenciatura, a pesar de que aparece así en su currículum. Gómez es la única directora de cátedra de la Universidad Complutense de Madrid sin licenciatura. Además, el único artículo que aparece en su bibliografía es un texto plagiado.

«Yo ya he dado explicaciones claras sobre mi pareja», ha manifestado este miércoles el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. «Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable», ha defendido el líder socialista desde la tribuna de oradores.

«Pero, a ustedes, eso no le importa», ha criticado Sánchez. «Como tampoco le importa lo que haya dicho la Audiencia Nacional, la Fiscalía, la Oficina de Conflicto de intereses o la UCO», ha añadido el jefe del Gobierno. «Sólo le interesa la destrucción del adversario político», ha censurado el secretario general del PSOE. Lo que ha asegurado que le interesa a los políticos del PP y de Vox es «la vacua idea de poder ganar en periódicos y tribunales lo que no pudo ganar en las urnas el pasado 23 de junio».

Licenciatura fake

El pasado 6 de mayo, OKDIARIO publicó la imagen del diploma que demostraba que Begoña Gómez nunca había cursado una licenciatura, sino que se trataba de un «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas». Por tanto, el certificado carece de la palabra «licenciada» o de referirse al título como una «licenciatura».

El documento lo otorgaba la Escuela Superior de Marketing y Negocios M&B, un centro privado que impartía sus clases en Madrid y en Málaga y que ya no existe. En ese primer lugar fue donde asistió la mujer del presidente del Gobierno. En el mismo, no aparece ningún sello del Estado, ya que no era una titulación homologada ni oficial.

Después de que Gómez cursase este título, el centro consiguió que sus certificados fueran reconocidos, aunque no homologados, por la Universidad Internacional de Florida, institución pública en Miami (Estados Unidos). Además, tenían un convenio con la Universidad de Stirling, ubicada en Escocia.

El resto de los compañeros que compartieron clases con Gómez evitan utilizar este título en su currículum o, de aparecer en el mismo, no lo describen como una licenciatura, sino como «titulación».

Catedrática sin licenciatura

Begoña Gómez es la única directora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid que carece de una licenciatura. La mujer del presidente del Gobierno es directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva; codirectora del Máster en Transformación Social Competitiva: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como Estrategia, y codirectora del título en Dirección de Captación de Fondos (fundraising público y privado) en el Tercer Sector.

En la cátedra de Transformación Social Competitiva, Begoña Gómez aparece como directora junto a José Manuel Ruano de la Fuente, profesor titular del departamento de Ciencia Política de la Complutense. Todos los directores cuentan, al menos, con una licenciatura y con un extenso currículum.

La cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez cuenta con una dotación económica de 126.000 euros. Según la descripción de la misma, su objetivo es «acompañar a las empresas en el diseño e integración de una estrategia de impacto social y medioambiental en su estrategia de negocio, dando como resultado una organización más competitiva y mejor para el planeta».

Plagio de un artículo de seis párrafos

Este miércoles, OKDIARIO ha publicado un artículo en el que se demuestra que Begoña Gómez plagió el único artículo escrito por ella, un texto de seis párrafos y 373 palabras, como queda reflejado en los portales bibliográficos. El artículo se publicó en la revista de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en noviembre de 2017.

De entre los seis párrafos que componen el texto, uno de ellos está completamente copiado de un estudio de IAB Spain, siendo este la fuente original. Gómez no utilizó ningún entrecomillado ni citó el estudio en ningún momento.