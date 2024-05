Feijóo anuncia que citará a Sánchez a la comisión del Senado que investiga a Begoña Gómez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles en la sesión de control al Gobierno que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, será citado por su partido a comparecer de manera «obligatoria» en el Senado, esto es, en la comisión de investigación de la Cámara Alta que indaga en los negocios de su mujer, Begoña Gómez.

El jefe de la oposición ha hecho este anuncio en el Congreso de los Diputados después de que Sánchez no haya aclarado las actividades profesionales de su esposa y su no inhibición en el Consejo de Ministros sobre decisiones favorables a empresas con las que ella mantenía actividad profesional. Fuentes de Génova no descartan que Sánchez sea también citado a comparecer ante el Pleno del Senado, aunque este emplazamiento sí pueda esquivarlo o retrasarlo.

«El resumen de lo que ha ocurrido hoy podría ser que, una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho, máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado», ha dicho con ironía Feijóo en su pregunta de control en el Pleno del Congreso. Y es que el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, había elevado a esta categoría a la cónyuge de Sánchez.

Así, tras denunciar que el jefe del Ejecutivo no ha contestado en sesión plenaria sobre las preguntas que le ha formulado en relación a su esposa, el presidente del PP ha espetado a Sánchez que «las va a tener que contestar en el Senado». Los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta.

En el debate previo a la sesión de control, Feijóo había lanzado al inquilino de la Moncloa dos cuestiones fundamentalmente: «¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid? ¿Sabía usted que su esposa recomendaba a empresas contratistas de su Gobierno?», enfatizó sobre las cartas de recomendación de Begoña Gómez a su socio.

En su respuesta en dicho debate, Sánchez se limitó a decir que su esposa «es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable», recalcó. Junto a ello, el secretario general del PSOE dijo que él no tiene «ningún problema en responder» en la comisión de investigación de la Cámara Alta y que estaría «encantado» de hacerlo. Junto a ello, el inquilino de la Moncloa agregó: «Si quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado, será su responsabilidad, pero irá también, encantada», apostillló.

«Proceso penal»

«Permítame decirle que quien ha tratado a su esposa como si ya estuviese encausada es usted. Usted la puso bajo el foco de su drama adolescente, usted, el que se maneja con evasivas y solo habla ante los medios afines, es usted el que tiene en su mano las explicaciones que niega en las Cortes Generales», lanzó Feijóo a Sánchez, previamente.

Por ello, insistió en pedirle a Sánchez que respondiera «para qué firmó papeles inútiles que la pueden involucrar en un proceso penal» y si le consta que su mujer está «investigada en un juzgado de Madrid», subrayando que ese juzgado de Madrid «hace unos momentos acaba de citar a seis empresarios» como testigos «en la causa de corrupción y de tráfico de influencias». «Es decir, esto sigue abierto, ¿verdad, señor Sánchez?», remachó Feijóo.

Además, el líder del PP reprochó al presidente del Gobierno que es «víctima de sí mismo y de su soberbia». «Los que le criticamos somos violentos; los que le pedimos explicaciones, ultraderecha; los que le exigen que cumpla con su palabra, reaccionarios. Deje de tomarnos tanto el pelo», lamentó Feijóo.

Ante el juez como testigos

La denuncia del sindicato Manos Limpias que investiga un juez de Madrid acusa a Begoña Gómez de la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias. Este miércoles, el instructor ha llamado a declarar como testigos los próximos 6 y 7 de junio a Carlos Barrabés, socio de la mujer de Pedro Sánchez, y a los altos cargos del Gobierno del PSOE implicados en los contratos públicos otorgados a la compañía de dicho consultor.

El próximo 6 de junio tendrán que acudir a los juzgados de Plaza Castilla, David Cierco Jiménez de Parga, ex director general de la empresa pública Red.es; Alberto Martínez Lacambra, también ex director general de Red.es; Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es; Ignacio Espejo Saavedra Hernández, subdirector de Asesoría Jurídica de Red.es; y Luis Antonio Martín Bernardos, presidente de la consultora Barrabés.biz. Por su parte, Barrabés, estrecho colaborador de Begoña Gómez y responsable de la empresa Innova Next SL, lo hará el 7 de junio.