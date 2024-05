El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare que si su mujer, Begoña Gómez, tiene «la condición de investigada» en un juzgado de Madrid por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias.

Así se lo planteado en su turno de intervención en respuesta a la comparecencia de Sánchez en el Congreso fijada para abordar esta cuestión, así como asuntos de política internacional, como los tratados en el último Consejo Europeo y la situación de Ucrania, Gibraltar y Palestina. Sin embargo, lejos de dar explicaciones sobre los contratos públicos que acabaron en empresas que tenían relación con su mujer, Sánchez se ha limitado a decir que su esposa es una «profesional honesta, seria y responsable», y su Ejecutivo, «un gobierno limpio», lamentando que contra su mujer haya «bulos sin contrastar» que no dan ni para «citar a mi esposa como testigo».

Ante ello, Feijóo ha reprochado a Sánchez su estrategia de «mezclar todo para no tener que hablar de nada» y se ha lanzado dos preguntas directas: «¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid? ¿Sabía usted que su esposa recomendada a empresas contratistas de su Gobierno?», ha enfatizado el jefe de la oposición.

«A mí no me corresponde dirimir si esto es legal o no; a diferencia de usted, respeto la decisión de los jueces, pero sí le puedo decir que esto está mal, que no puede hacerse y que no es ético ni estético», ha recalcado Feijóo.

Junto a ello, y dada la ausencia de explicaciones de Sánchez, el líder del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, ha advertido al jefe del Gobierno que si no dar respuestas a las preguntas formuladas por los populares, será llamado a la Cámara Alta para que rinda allí cuentas. El PP puede citarlo al Pleno del Senado o la comisión de investigación del caso Koldo y sus ramificaciones. Y es que Begoña Gómez tenía contacto con el primer comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama. En su intervención previa, el presidente socialista se ha mostrado dispuesto a ir al Senado si lo llaman, al igual que su esposa.

Además, Feijóo ha afeado a Sánchez que con sus cinco días de reflexión en el Palacio de la Moncloa consiguiera que la prensa internacional -cuyas portadas ha mostrado en el Pleno del Congreso- se hiciera eco del caso de presunta «corrupción» que afecta a su mujer.

«Su mayor hit de la prensa internacional no es Palestina, ni Ucrania, ni Gibraltar, sino la corrupción. Portadas de las que nos avergonzamos todos los españoles. Esta es la imagen que usted exporta de España, no la que exporta la malvada oposición, ni los malvados jueces ni los malvados periodistas», ha ironizado Feijóo.

Además, ha criticado a Sánchez que «huyó de este Congreso para no dar explicaciones. Y ha decidido volver a él para seguir sin ofrecerlas», ha denunciado, incidiendo en que «cuanto más tiempo pasa sin dar la información que le pedimos por la corrupción que le acecha, más evidente hace que lo que quiere es ocultarla», ha apostillado.

De este modo, Feijóo ha preguntado también a Sánchez «¿por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al Rey no?», ha destacado. «¿Por qué tantos aspavientos en este asunto, pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas?, le ha espetado.

Además, el jefe de la oposición ha avisado al inquilino de la Moncloa de que España no va a permitir el recorte de las libertades y defenderá la libertad de prensa y la independencia judicial a la que quiere atacar. «No hay sostén en la UE para ponerle un bozal a ningún medio de comunicación», ha remachado.

Crisis con Argentina

En relación a la crisis diplomática con Argentina, Feijóo ha afirmado que es imperativo que Sánchez destituya al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por «haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del PSOE», al tiempo que le ha acusado de «estar dispuesto a todo para tapar sus problemas» con la corrupción. «Lo que están haciendo no tiene nombre. Perjudican a los españoles que viven en Argentina, a las empresas y a la imagen del país», ha lanzado a la bancada azul.

Y respecto al reconocimiento de Palestina como Estado que Sánchez ha anunciado para el próximo 28 de mayo, Feijóo le ha reprochado esta decisión de España sin contar con el respaldo de la mayoría de países de la UE. Además, le ha demandado que «no aproveche la situación de los muertos israelís y palestinos para separar a los españoles en buenos y malo», porque esto «no es o con Sánchez, o contra la paz, o con Sánchez o contra la democracia, o con Sánchez, o contra el Estado». «Usted no es la medida de todas las cosas», ha sentenciado el jefe de la oposición.