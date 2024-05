Ferraz aparta a Josep Borrell de la campaña europea por sus críticas a la amnistía

Josep Borrell no tendrá prácticamente protagonismo en la campaña de Teresa Ribera para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Pese a ser el socialista español más influyente a nivel internacional del momento. Pedro Sánchez ha optado por apartar a Borrell de la campaña europea por sus «permanentes críticas» a la amnistía y a los pactos con el separatismo.

Borrell, que fue ministro de Exteriores en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, ejerciendo entonces como una de las personas de la máxima confianza del presidente, encabezó las listas del PSOE en los comicios europeos del año 2019. Ahora el político catalán, uno de los hombres con más poder en el gobierno comunitario, es apartado por completo de una campaña en la que el PP hablará mucho de la amnistía.

En diciembre, tal como avanzó OKDIARIO, Sánchez ya decidió prescindir de Josep Borrell para las listas de las próximas elecciones europeas. El secretario general del PSOE, según fuentes de su entorno, asumió de forma unilateral que el veterano político socialista no formase parte de la candidatura de su partido ni repitiera como Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores.

Borrell, como suele ser habitual con personas con una trayectoria como la suya, que antes del cargo actual y del de ministro también presidió el Parlamento Europeo y formó parte del Gobierno en otras etapas, ni tan siquiera figura en un puesto simbólico de la lista que encabeza Ribera. Algo que en el entorno del catalán ha sido interpretado como un «agravio».

Con la ausencia de Josep Borrell, que encabezó la lista hace cinco años, Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero serán los grandes protagonistas de la campaña de Teresa Ribera. El presidente le arropará el sábado en un acto en Barcelona, con el flamante ganador de las elecciones catalanas, Salvador Illa, y el ex presidente hará lo propio el domingo en Jerez de la Frontera.

Campaña catalana

Josep Borrell tampoco tuvo ningún papel en la campaña catalana de Salvador Illa. El PSOE y el PSC «no le invitaron a ningún acto», según fuentes cercanas al Alto Representante de la Unión Europea. La dirección socialista justificó su ausencia en que «no podía» por «compromisos de agenda». Pero en el gabinete de Borrell negaron esas supuestas incompatibilidades de agenda.

En el equipo del ex ministro de Exteriores creen que, como ahora con la campaña europea, «se le ha querido silenciar» de forma «expresa». Algo habitual últimamente en el PSOE con todas aquellas personas, por mucho poder institucional que tengan, que contradicen la estrategia del presidente del Gobierno y secretario general socialista.

Críticas de Josep Borrell a la amnistía

El pasado 13 de noviembre, en una rueda de prensa en Bruselas, el socialista español admitió sentir «preocupación» ante la Ley de Amnistía tras los acuerdos que el PSOE había firmado con Junts y ERC de cara a facilitar la investidura que garantizase la continuidad de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno.

Borrell afirmó tener su «opinión» y aseguró, a la vez, que llegará el momento en el que la exprese libremente: «Tengo pleno derecho a hacerlo sin involucrar a las instituciones europeas de ninguna manera». Ese momento, posiblemente, sea a mediados de este año cuando deje de ocupar cargos de responsabilidad en representación del PSOE.

A la vez que admitía su preocupación, en una comparecencia como vicepresidente de la Comisión Europea, Borrell prosiguió afirmando que «aquí y ahora no es el momento, pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política pueden imaginar lo que pienso», espetó a preguntas de los medios de comunicación. Unas palabras que no gustaron al secretario general del Partido Socialista.