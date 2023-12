Pedro Sánchez prescindirá de Josep Borrell en las próximas elecciones europeas. El secretario general del PSOE, según fuentes de su entorno, tiene decidido que el veterano político socialista no forme parte de la candidatura de su partido en las elecciones comunitarias del mes de junio ni repita como Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores.

Borrell, que fue ministro de Exteriores en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, ejerciendo entonces como una de las personas de la máxima confianza del presidente, encabezó las listas del PSOE en los comicios europeos del año 2019. Ahora el político catalán, uno de los hombres con más poder en el gobierno comunitario, será apartado.

Presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007, tras ocupar varias carteras ministeriales en los gobiernos de Felipe González, se alejó de la primera línea política en 2009. Entonces decidió dedicarse a la empresa privada ejerciendo como miembro del Consejo de Administración de la compañía Abengoa.

Durante esa etapa, sin ningún cargo político, Josep Borrell se convirtió en uno de los principales azotes del separatismo cuando Pedro Sánchez también criticaba abiertamente a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras antes de convertirles en sus socios. Esa afinidad para criticar al separatismo acercó Borrell a Sánchez y le sirvió para volver a ser ministro y que su pareja, Cristina Narbona, se convirtiera en presidenta del PSOE y, desde el 23 de julio, en diputada en el Congreso.

El distanciamiento entre el Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y el presidente del Gobierno, sin embargo, se ha ido produciendo en los últimos meses. A raíz del coqueteo de Sánchez con los independentistas y la concesión de medidas como los indultos o ahora la amnistía. Josep Borrell no se ha mordido la lengua y ha criticado abiertamente las decisiones del jefe del Ejecutivo.

Críticas de Borrell a la Ley de Amnistía

El pasado 13 de noviembre, en una rueda de prensa en Bruselas, el socialista español admitió sentir cierta «preocupación» ante la Ley de Amnistía tras los acuerdos que el PSOE había firmado con Junts y ERC de cara a facilitar la investidura que garantizase la continuidad de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno.

Borrell afirmó tener su «opinión» y aseguró, a la vez, que llegará el momento en el que la exprese libremente: «Tengo pleno derecho a hacerlo sin involucrar a las instituciones europeas de ninguna manera». Ese momento, posiblemente, sea a mediados de este año cuando deje de ocupar cargos de responsabilidad en representación del PSOE.

A la vez que admitía su preocupación, en una comparecencia como vicepresidente de la Comisión Europea, Borrell prosiguió afirmando que «aquí y ahora no es el momento, pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política pueden imaginar lo que pienso», espetó a preguntas de los medios de comunicación. Unas palabras que no gustaron al secretario general del Partido Socialista.

Diferencias entre Pedro Sánchez y Borrell

Las diferencias de Borrell con Sánchez, por eso, no es sólo por culpa de los separatistas catalanes, a los que el diplomático europeo conoce a la perfección. Al ex ministro de Exteriores tampoco le gustan los acuerdos alcanzados por su partido con EH Bildu.

En febrero del 2020, en una sesión de control al Gobierno, antes de que Pedro Sánchez habilitase a los proetarras como socios prioritarios e incluso les entregase la dirección del Estado, Borrell no dudó en recordar el vínculo de Bildu con la banda terrorista ETA, además de las más de 800 víctimas mortales que provocó antes de anunciar el cese de la violencia. Fue en un careo con el entonces senador y ahora diputado Jon Iñarritu.

«Mire, usted es de Bildu, usted proviene de Sortu, Sortu proviene de Herri Batasuna. Su partido es un antiguo brazo político de una organización terrorista. ¿Se interesó en su momento de las víctimas de ETA? No, ¿verdad? Que yo sepa, no les ha aparecido oportuno ni siquiera referirse a ello. De manera que usted a mí me dé ahora lecciones de respeto a los Derechos Humanos, viniendo de donde viene y representando a quien representa», señaló el entonces ministro de Exteriores en una intervención que entonces fue aplaudida por el propio Sánchez.