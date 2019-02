Josep Borrell será el candidato del PSOE a las europeas

Los rumores se han confirmado. El ministro de Exteriores Josep Borrell, de 71 años, será el cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019, según ha anunciado el propio partido.

El PSOE abrió hace una semana su proceso de elaboración de listas y las aprobará definitivamente en un Comité Federal el 17 de marzo.

A mediados de enero, el propio ministro ya había manifestado de forma velada en una entrevista que esta candidatura ya se la había ofrecido el presidente del Gobierno. Borrell dijo saber “por conductos colaterales” en quién pensaba Pedro Sánchez para este puesto, pero señaló que no podía revelar ese nombre. Cuando el moderador interpretó de las primeras palabras del ministro que él no iba a ser entonces el candidato, Borrell precisó: “Eso no lo he dicho”.

Este martes por fin se confirma lo que era una posibilidad con la que barajaban todas las quinielas.

Perfil comunitario

Borrell aceptó volver a la política activa aceptando ser parte del gabinete de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy el pasado mes de junio. Anteriormente, estuvo muy implicado en los asuntos europeos. Negoció y administró fondos de cohesión y estructurales, presidió varios consejos de ministros europeos en las presidencias españolas de la UE de los años 1989 y 1995 y durante una década representó a España en las reuniones de los ministros europeos de Transporte, Telecomunicaciones y Medio Ambiente.

Fue miembro de la Convención que preparó la nonata Constitución europea, participando activamente en los trabajos sobre gobierno económico, la Europa social, la política exterior y de defensa, entre otros. Asimismo, Borrell fue presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007, donde se mantuvo como diputado hasta 2009.