La Policía Local de Alicante captura 27 gallos de pelea en plena calle e investiga peleas clandestinas

Agentes de la Policía Local de Alicante han intervenido un total de 27 gallos de pelea que habían sido abandonados en plena calle en la zona norte del casco urbano de la ciudad. La intervención para retirar a los gallos de pelea de la vía pública ha necesitado 15 agentes de las unidades de barrio y caninas y del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR), en colaboración el departamento de Protección Animal del Ayuntamiento y de la Protectora de Animales, que se ha hecho cargo de la custodia de las aves, entre las que había también gallinas y polluelos. Habían sido los vecinos quienes habían alertado desde días atrás de las molestias causadas por los gallos y de que se estaban celebrando peleas ilegales en diferentes puntos de esa misma zona de la ciudad de Alicante.

El caso de los gallos de pela sueltos por la vía pública de un barrio de Alicante ha producido que emergiera también una segunda cuestión, las de las veladas clandestinas y nocturnas de peleas de gallos, que ahora investiga la Policía Local y que han sido denunciadas igualmente por los propios vecinos.

La intervención de los agentes para capturar a los gallos de pelea, las gallinas y los polluelos en pleno casco urbano se ha producido este jueves. Las aves se encontraban en la Calle Diputado Luis Gámir de la ciudad de Alicante. Los agentes se han encontrado al llegar a la citada vía urbana con una treintena de gallos de pelea, gallinas y polluelos sueltos. Y otros, que estaban encerrados en jaulas. Estas últimas, de fabricación casera.

La Policía Local de Alicante ha abierto una investigación para localizar a los responsables del abandono de las aves y para indagar también acerca de la organización de las peleas de gallos nocturnas en varios puntos de esa misma zona norte que se organizan de modo clandestino y en horario nocturno, según han denunciado los residentes en la zona al Ayuntamiento de Alicante.