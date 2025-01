La Guardia Civil ha denunciado al clan gitano de los gallos robados en Valladolid por cuatro infracciones a la Ley de Sanidad y por maltrato animal, ya que los diez gallos recuperados tenían todos las crestas cortadas. Algo que se suele hacer con los gallos de pelea, actividad prohibida en Castilla y León, apuntan desde fuentes cercanas al caso.

Los guardias han denunciado a los propietarios de los gallos robados tras inspeccionar diez de los treinta animales cuya sustracción se denunció por parte de clan gitano en varios vídeos que se hicieron virales en las redes sociales a principios del año. Unos días después, una vecina encontró diez de los gallos robados en una carretera de Soria, dos de ellos muertos.

La Guardia Civil inspeccionó los gallos robados antes de devolverlos a sus dueños y a continuación los ha denunciado para multarlos. En concreto, el clan gitano de Valladolid ha sido denunciado por no tener dada de alta una explotación de ganadería (con los gallos), carecer de libro de registro de la explotación ganadera y los animales, además de por no tener la mínima formación legal necesaria para poseer una explotación de gallos. Además, los guardias les han denunciado porque los gallos recuperados tienen recortadas las crestas (como los gallos de pelea) sin ninguna justificación veterinaria.

El robo de los gallos

Los hechos arrancaron hace dos semanas cuando una decena de varones de un clan gitano denunciaron que les habían robado sus gallos de pelea publicándolo en las redes sociales. En ese vídeo, los miembros del clan gitano del barrio de Las Flores de Valladolid exigían la devolución de sus animales deslizando algunas amenazas: «No queremos jurar fuerte por cuatro plumas, pero o los gallos aparecen en 24 horas o hay jaleo», explicaba en el vídeo el portavoz de los afectados, rodeado de todos sus parientes varones en actitud seria.

En ese primer vídeo los miembros del clan gitano hacían un ofrecimiento amistoso a los ladrones: «Si lo ha cogido un joven bajamos mi primo y yo a por ellos, no queremos jaleos, no se entera nadie». Pero a continuación advierten: «Cuando nos ponemos somos malos. Si en 24 horas no los devuelven y sepamos quién es, se tendrá que ir de Valladolid para toda la vida». Otro añadía: «Así funciona la ley gitana del destierro».

Amenazas e insultos

Dos días después, el mismo clan gitano de los gallos robados publicó una segunda entrega en las redes sociales para denunciar que habían sido engañados en las redes sociales desde cuentas falsas.

Alguien les envió un correo diciendo que los gallos estaban en un punto concreto de Soria, pero no los encontraron allí: «Hemos esperado dos días y los gallos no han aparecido. Pues yo me voy a cagar en los muertos del que abrió la cuenta esa, del padre de su padre, del abuelo de su abuelo… Me cago en los muertos del que me robó los gallos!». En el vídeo de dos minutos, esta vez en una actitud más amenazante, se menta a varias generaciones de la familia de los supuestos ladrones y se les recuerda que el plazo de devolución había expirado.

Los ladrones liberan algunos gallos

Sin embargo, el correo que recibieron contenía un pista acertada. Era verdad que los ladrones habían liberado a parte de los gallos robados en Valladolid en un paraje de Soria. Allí los encontró una vecina de la zona, abandonados junto a una carretera, y llamó a la Guardia Civil.

El SEPRONA se hizo cargo de los gallos de pelea y los entregó a los denunciantes del robo tras confirmar que eran suyos. Antes los sometió a una inspección que ha terminado en cuatro denuncias a los propietarios de los gallos.

No más vídeos de momento

Los afectados, así lo han manifestado públicamente, no están por la labor de elaborar más vídeos y han dejado la investigación en manos de la Guardia Civil. El clan ya advirtió en su primer vídeo público que si los ladrones se atreven a mostrar los gallos robados en Valladolid durante cualquier pelea o exhibición, sus propietarios se enterarán de inmediato.