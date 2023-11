El socialista Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha admitido sentir cierta «preocupación» ante la Ley de Amnistía tras los acuerdos que el PSOE ha firmado con Junts y ERC en vistas a la continuidad de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno.

El político ha afirmado tener su «opinión» y ha asegurado que llegará el momento en el que la exprese libremente: «Tengo pleno derecho a hacerlo sin involucrar a las instituciones europeas de ninguna manera».

Tal y como ha adelantado en una rueda de prensa en Bruselas tras la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, los pactos alcanzados por el PSOE con Junts y ERC le provocan cierta «preocupación»: «Aquí y ahora no es el momento, pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política pueden imaginar lo que pienso», ha asegurado.

«Se trata de un problema difícil»

«Conozco los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas porque se trata de un problema difícil sobre el que me expresaré», ha adelantado Borrell, a pesar de no conocer aún la Ley de Amnistía «al detalle».

Y es que la Ley de Amnistía que registrará el PSOE incluye los delitos de terrorismo y posibilita el regreso inmediato de Puigdemont. Concretamente, abarcará los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, relacionados con los referéndum ilegales de 2014 y 2017, así como «accionescometidas entre estas fechas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración».