El Parlamento de Israel debatirá reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco

La diputada israelí Sharren Haskel, perteneciente a la formación Tikva Hadashá (Nueva Esperanza), aliado del Gobierno de Benjamin Netanyahu, ha registrado en el parlamento nacional una moción para que Israel reconozca de inmediato y de forma oficial la independencia de Cataluña, País Vasco y Galicia. Además, cita otras regiones como Canarias o Baleares. La iniciativa surge como respuesta al anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de que reconocerá el estado palestino de forma unilateral el próximo 28 de mayo. «¿Cómo puede España trabajar por la autodeterminación de otros mientras se la niega a Cataluña y País Vasco?», denuncia la diputada.

La petición, que tras su registro deberá entrar a debate en la Kneset, insta a «reconocer la independencia de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, Aragón, Canarias y Baleares».

«Le pido respetuosamente que plantee en la próxima reunión de gobierno y lleve a la aprobación del pleno de la Knesset el reconocimiento oficial de la independencia de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, Aragón, las Islas Canarias y las Islas Baleares», alega Sharren Haskel en su escrito.

Según sostiene la diputada, de una formación liberal de centro-derecha, «estas regiones, con su rico patrimonio cultural, idiomas únicos y una profunda historia, expresaron un deseo claro e intransigente de independencia. Desde hace muchos años se esfuerzan por gestionarse a sí mismos, cultivar su identidad y determinar su destino. Como país que lucha por la libertad y la democracia, debemos reconocer su legítimo derecho a la autodeterminación».

La medida, dice, se tomaría siguiendo «la política declarada de Israel de apoyar la autodeterminación de otras naciones, incluido el apoyo al establecimiento de un Estado palestino. Debemos demostrar coherencia y apoyar derechos similares de los pueblos dentro de las fronteras de España. ¿Cómo puede España trabajar por la autodeterminación de otros mientras se la niega a regiones en las que los pueblos de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, Aragón, las Islas Canarias y las Islas Baleares han mostrado su deseo de independencia de manera pacífica?», se pregunta. «Esas peticiones no pueden seguir siendo ignoradas o reprimidas», señala.

«España tiene la responsabilidad y debe respetar esa voluntad. Debe entablar un diálogo significativo, apoyar sus aspiraciones y apoyar su transición pacífica hacia estados independientes. Al hacerlo, España mostrará un liderazgo y un compromiso reales con los principios de democracia y autodeterminación».

Además, la diputada recuerda que «Israel, un país que valora la libertad y ha pasado por luchas por la independencia, debe brindar su apoyo a estos nuevos países, reconociendo que su independencia no es sólo una acción política, sino una afirmación de los valores en los que se basa nuestra humanidad común: libertad, justicia y respeto a la voluntad del pueblo».

En el Gobierno israelí incluso ya se ha empezado a insinuar que, en el momento en que ese reconocimiento del estado palestino se produzca por parte de España, la medida de respuesta será «similar en su contra».

«Israel no permanecerá en silencio: habrá más consecuencias graves. Si España cumple con su intención de reconocer un Estado palestino, se tomará una medida similar en su contra», ha señalado el ministro de Exteriores, Israel Katz.

