Zapatero defiende a Sánchez diciendo que la derecha no está contenta nunca: «Feijóo, oye, una sonrisa…»

El ex presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha continuado este domingo la postura victimista instaurada desde Moncloa y ha acusado a la derecha de no estar nunca contenta. Además, ha cuestionado que se plantee que España no va bien cuando «es un país al que quiere venir todo el mundo». Entre los motivos del atractivo turístico de nuestro país Zapatero ha sacado pecho de la seguridad, pese a que desde que Sánchez gobierna los delitos han aumentado un 8% en España, con especial mención a las agresiones sexuales (+24%) y a los abusos sexuales a menores (+60%), según el INE.

«¿Pero cómo va a estar mal un país al que quiere venir todo el mundo? Por su seguridad, por sus infraestructuras, por su gastronomía, por su gente…¡Es que es imposible!», ha esgrimido un Zapatero que, precisamente, ha elogiado una seguridad y unas infraestructuras en pleno declive.

«¿Por qué (en la derecha) están así, con esa pataleta permanente? Es que no hay un día en el que se les vea contentos. Oye, una sonrisa. Alguna vez, de vez en cuando, una sonrisa, señor Feijóo y señores del PP. Ya está bien, que este país es más de la sonrisa, es más del afecto y es más de la empatía. Y es poco de la ira, es poco del enfado, es poco de la descalificación, y menos del insulto injusto y personal como hacen todos los días con el presidente del Gobierno», se ha victimizado Zapatero.

Apoyo a Ribera

José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido las políticas del PSOE, alabando la figura de Pedro Sánchez en Europa y se ha mostrado «orgulloso» de que los socialistas españoles presenten «la mejor lista de la historia» del partido para unas elecciones europeas. Además, ha asegurado que están por «una Europa que no ceda ante la extrema derecha» y por la democracia frente a los «preilustrados, negacionistas y terraplanistas que niegan los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres o la ciencia».

En un mitin de campaña celebrado en Cádiz acompañando a la candidata del PSOE, Teresa Ribera, el expresidente del Gobierno ha destacado los «logros» de Pedro Sánchez en Europa y ha criticado que «cada vez que sale un dato muy bueno para España, como los datos de empleo, de inflación, de crecimiento, que son los mejores en estos momentos de la Unión Europea, hay pataleta del PP».

En este sentido, ha afirmado que Pedro Sánchez «ha liderado desde el día que la pandemia irrumpió una política europea distinta, ambiciosa, solidaria, fue el primer líder político europeo que habló de un plan Marshall, recorrió las capitales de Europa como ningún otro líder y llegó al Consejo Europeo con un plan para que se aprobara el plan del Next Generation Europe, que afortunadamente Europa adoptó y que están cambiando, modernizando y llevando desarrollo económico a España y a la mayoría de los países europeos». Asimismo, ha defendido el «modelo» que está llevando España a Europa, y que el PP «no va a reconocer».