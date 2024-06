Rull no permitirá a Illa presentarse a la investidura sin la garantía de que salga elegido

Josep Rull no permitirá a Salvador Illa acudir a un debate de investidura en el Parlament si, en la siguiente ronda de consultas, no acredita tener los 68 apoyos necesarios para ser investido president de la Generalitat. De esta forma, si no se alcanza un acuerdo entre el PSC y ERC en las próximas semanas, para lo que que debería incluir también a los Comuns, el próximo 25 de agosto se disolverá automáticamente el Parlament y se convocarían elecciones para el domingo 13 de octubre.

Este martes y miércoles el presidente del Parlament, que fue elegido hace una semana con los votos favorables de Junts y ERC, se ha reunido con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para decidir cuál de los 135 diputados reunía los apoyos suficientes para acudir al debate de investidura que obligatoriamente debe celebrarse la semana que viene. Tras esas reuniones Rull constató que ningún candidato quería intentarlo en la primera fecha disponible. Illa y Carles Puigdemont, sin embargo, sí le han transmitido su voluntad de probarlo más adelante.

El candidato del PSC, que ganó las elecciones del pasado 12 de mayo con 42 escaños, le ha pedido «más tiempo» para armar una mayoría progresista que debería incluir a ERC. Algo que, a tenor por las declaraciones de los dirigentes del partido separatista, parece harto complicado a día de hoy.

En Calabria 66, sede de los republicanos, existe un consenso mayoritario en no facilitar la gobernabilidad de Illa. Además, en el caso de llegar a un preacuerdo, la dirección de ERC debería someterlo a una consulta a las bases que dificultaría que Salvador Illa acudiera a una nueva ronda de consultas con esos 68 escaños asegurados.

ERC, que este miércoles trasladó a Rull que no investiría ni a Illa ni a Puigdemont, tachó la situación de «inaudita» tras una campaña con diversos candidatos a presidir el ejecutivo catalán. La portavoz parlamentaria del partido, Marta Vilalta, reprochó a los dos principales partidos de la Cámara que no aprovechen una sesión de investidura para presentar sus proyectos para Cataluña.

La diputada por Lérida ha pedido a socialistas y a Junts que sean transparentes y que ganar tiempo no puede ser una vía, dijo textualmente, para esconderse: «Creemos que es una mala noticia y una falta de respeto a la ciudadanía». Vilalta recordó que, hace tres años, el actual presidente catalán en funciones, Pere Aragonés, se presentó a una primera sesión de investidura que fracasó, pero que sirvió para explicar su propuesta ante el Parlament y la ciudadanía catalana.

El Partido Socialista, con el objetivo de ayudar a Illa y de garantizar la estabilidad de la legislatura de Sánchez, trabaja en una propuesta de financiación singular para Cataluña como la que venía pidiendo ERC en el Congreso. Aunque para los separatistas no es suficiente para investir al líder del PSC, sí esperan la «máxima exigencia y la máxima ambición».

Vilalta ha subrayado que «le toque a quien le toque», ERC defenderá las cuatro exigencias que puso sobre la mesa desde la campaña, que pasan por un referéndum de autodeterminación, la financiación singular, la ampliación de servicios públicos y la defensa de la lengua catalana.

Pleno el 26 de junio

Ante esta situación novedosa en el Parlament, sin ningún candidato que quiera someterse al debate de investidura, el presidente de la Cámara dictará una resolución el 26 de junio, que activará una cuenta atrás de dos meses para que los candidatos traten de reunir los apoyos necesarios con fecha límite el 26 de agosto, y si ningún candidato logra la investidura se convocarán elecciones de forma automática.

Josep Rull convocará una Junta de Portavoces el 25 de junio, órgano al que le corresponderá fijar el único punto del orden del día del pleno del día siguiente, la resolución que activará la cuenta atrás de dos meses. En este pleno del 26 de junio, que empezará a las 11:00 horas, cada grupo podrá intervenir durante un tiempo de cinco minutos, de mayor a menor representación.

Si se agotan los dos meses de plazo sin que haya un pleno de investidura, se convocarían elecciones al Parlament de forma automática para el domingo 13 de octubre.