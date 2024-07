Begoña Gómez le montó a Sánchez las reuniones con Barrabés en el despacho presidencial de Moncloa

Begoña Gómez gestionó las reuniones entre Carlos Barrabés y Pedro Sánchez al margen del gabinete del presidente. Y ello, pese a que Sánchez recibió al socio de su mujer en su despacho oficial, no en dependencias privadas. Como mínimo en uno de los encuentros, que tuvo lugar en el año 2019, Gómez se presentó en el edificio que acoge la sede de la Presidencia del Gobierno con su socio Barrabés. Ambos entraron en el despacho de Sánchez sin que nadie de su equipo supiera nada del encuentro, que en ningún momento fue mencionado en la agenda oficial. El único registro existente de las visitas de Barrabés a Moncloa, según fuentes del complejo presidencial, es el correspondiente al acceso de seguridad.

Fuentes del Gobierno consultadas por OKDIARIO tratan de restar importancia a la revelación de Barrabés señalando que las reuniones del presidente con empresarios son constantes. En el caso de estos encuentros con el socio de su esposa consideran que no se ha producido nada irregular. «No veamos cosas que no son», trasladan. Lo cierto, sin embargo, es que tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez trataron de ocultar las reuniones hasta que este lunes el propio Barrabés lo reconoció ante el magistrado que investiga los negocios de la esposa del presidente.

Colaboradores y ex colaboradores de Sánchez consultados por este periódico explican que «lo habitual es que este tipo de encuentros se produzcan con mucha discreción y en el despacho», como fue el caso. Aunque existía una relación de complicidad entre los tres, por sus escapadas de esquí a Benasque, optaron por mantener la formalidad de las reuniones en el despacho profesional y no en la residencia oficial.

Desde Moncloa, lugar en el que se produjeron estos encuentros entre Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Pedro Sánchez, y en los que también estuvo presente el alto cargo del Gobierno Francisco Boya -ex síndico de Aran y amigo personal de Barrabés y Sánchez, además de miembro de la Ejecutiva del PSOE- insisten en que la mujer del presidente no ha realizado ningún acto irregular.

El empresario, en su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, que este viernes volverá a interrogar a Begoña Gómez, insistió en repetidas ocasiones que no recordaba las fechas de los encuentros y que tendría que consultar su agenda, pero alegó que su enfermedad y la debilidad de sus manos se lo impedían. Lo mismo dicen oficialmente en Moncloa. Aseguran no saber en qué momento exacto se produjeron esas citas, si bien una de las fuentes sitúa la primera reunión en el verano de 2019. El hecho de que no quedasen registradas en la agenda oficial les permite mantener la opacidad.

De hecho las acusaciones populares en la causa contra Begoña Gómez han pedido al juez Peinado que reclame las agendas del presidente para chequear las visitas que Barrabés realizó a Moncloa. Quieren todos los detalles entre el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de enero de 2023.

El Gobierno defiende las reuniones

Tras la declaración de Carlos Barrabés ante el juez Juan Carlos Peinado, la más temida en Moncloa, el Gobierno ha tratado de defender los encuentros que ambos mantuvieron en el complejo presidencial junto a Begoña Gómez. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha justificado que el presidente del Gobierno se reuniera con Barrabés por ser un empresario reconocido y «pionero» del comercio electrónico.

La ministra, al ser interrogada sobre si es habitual que la mujer del presidente participe en este tipo de reuniones y si lo considera ético y estético, aseguró que la agenda del presidente «es pública y privada, pero nunca es secreta» y apuntó que el jefe del Ejecutivo se reúne constantemente con empresarios.

En el Ejecutivo han intentado desviar de nuevo la atención, insistiendo además en que la denuncia que dio inicio a esta investigación fue presentada por las organizaciones de «ultraderecha» Manos Limpias y Hazte Oír. Pilar Alegría también ha señalado que la Guardia Civil ha presentado dos informes que indican que «no hay nada». «Dos informes que han desmontado uno a uno los bulos y las mentiras» en las que, a su juicio, se basan estas denuncias.