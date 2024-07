Barrabés se ampara en la opacidad de Moncloa para no revelar al juez cuándo se reunió con Sánchez

Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, se ha amparado en la opacidad del Gobierno de España en relación con los encuentros de sus altos cargos sin cobertura periodística para no revelar al juez del caso Begoña cuándo se desarrollaron las dos reuniones que compartió con Pedro Sánchez, que se suman a otras seis a solas con la mujer del jefe del Ejecutivo en el Palacio de La Moncloa. En su declaración como testigo, el empresario ha insistido repetidas veces en que no recordaba las fechas y que tendría que consultar su agenda, pero que su enfermedad y la debilidad de sus manos se lo impedían. Sin embargo, en el arranque de su intervención ha usado sus extremidades para mostrar a la cámara su DNI.

Tal como comenta Luis María Pardo, abogado de Iustitia Europa en una entrevista a OKDIARIO, el magistrado instructor ha tenido que llamarle la atención al testigo por su «divagación continua» a la hora de responder. «Ha sido una declaración de evasivas a las preguntas que se le formulaban. Ha respondido de manera vaga y ambigua, como incluso le ha reprochado el juez. Preguntas que se podían contestar con un sí o con un no eran una divagación continua», detalla el letrado personado en la causa. En otro momento de la sesión, los regates de Barrabés con las fechas han provocado un gran enfado en el juez que le ha tenido que recordar, con evidente irritación, que en 2020 estalló una pandemia de coronavirus que provocó el confinamiento de toda la población de España.

«Escondía mucho»

«Una persona que está en el mundo tecnológico y del desarrollo de programación, y que licita además en ese sentido, resulta cuanto menos llamativo que haga siempre alusiones a una agenda que no puede abrir con las manos, cuando sí puede sostener su Documento Nacional de Identidad. Son una serie de contradicciones que nos ha hecho pensar a todas las acusaciones que la declaración era absolutamente vaga, ambigua. Escondía y sabía mucho más de lo que estaba diciendo», expone el abogado escasas horas después de la declaración en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Ante estas trabas para contarlo todo, las acusaciones van a valorar pedir su imputación. Será en las próximas horas cuando previsiblemente se tomará esa decisión.

El juez le ha preguntado expresamente sobre un evento en Zaragoza en el inicio de 2021, donde Pedro Sánchez elogió a Barrabés. Este último no se acordaba tampoco. Tampoco recordaba inicialmente si cobraba por ser profesor en los másteres de Begoña Gómez. Igualmente ha asegurado desconocer cuántos contratos públicos había ganado antes de conocer a Begoña Gómez. Carlos Barrabés ha convertido la sesión en un festival de olvidos.

El emprsario ha declarado por videoconferencia desde su domicilio, en lo que parecía ser el comedor de su casa, con una luz precaria que le iluminaba sólo media cara. El sonido era defectuoso a pesar de ser un consultor de tecnología. Dentro del estado de salud que tiene este hombre, la declaración se ha desarrollado con normalidad durante más de media hora. «Ha empezando respondiendo de una manera totalmente evasiva. Creo que ya se han dado cuenta, y de cosas que no se acordaba ha llegado a acordarse. Además, de manera perfecta», afea Pardo.

«¿Se podrá decir que ha colaborado con la Justicia? Ha colaborado porque se le ha tomado declaración. Pero a juicio de las acusaciones populares y de la Iustitia Europa, la colaboración con la Justicia ha sido verdaderamente escasa porque podía haber aclarado muchísima luz sobre determinados aspectos y no lo ha hecho». El citado abogado habla del polémico software impulsado por Begoña Gómez. «Carlos Barrabés ha evadido esa pregunta diciendo: Yo de eso no sé nada. Pero el jefe de proyectos de su consultora, inmediatamente antes de él en el Juzgado, ha declarado que ese proyecto no se lleva a cabo en Barrabés por una serie de condiciones económicas».

Otros detalles que han llamado la atención es que ni el abogado de Begoña Gómez ni el fiscal han querido formular preguntas. También las acusaciones han visto pistas de que los testigos habían hablado entre ellos e, incluso, con personal de Moncloa para no perjudicarse mútuamente. «Carlos Barrabés ha dicho que considera al otro testigo su hermano, pero que le había traicionado al llevarse a una persona de su equipo a montar otra empresa. El otro testigo ha declarado también que estaba muy enfadado, pero la sensación que nos han dado es que el enfrentamiento no era real», enfatiza Pardo, que pone el foco en este viernes que declara Begoña Gómez y un vicerrector de la Complutense.