Prohens estalla ante la oleada de pateras: «¿Dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez?»
Segundo llamamiento de la presidenta del Govern en menos de 24 horas ante la inacción del Gobierno
Han llegado a Baleares 45 pateras y 542 inmigrantes ilegales desde el pasado lunes
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha preguntado, ante la última oleada de pateras llegadas a las costas de Baleares, «dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez».
En un mensaje en redes sociales, la líder del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el Gobierno central no puede «seguir mirando hacia otro lado» cuando han llegado más de 540 migrantes desde el lunes y más de 4.000 en lo que va de año.
«Tiene las competencias, los medios y la responsabilidad de parar la ruta de inmigración irregular hacia nuestras Islas. No puede dejar abandonadas, una vez más, a Baleares», ha añadido.
Prohens ha reclamado que se combata a las mafias, que se doten de recursos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se incrementen los medios de control de las fronteras marítimas, que se actúe en los países de origen, que se pida ayuda a Argelia para luchar contra las mafias y que se pida ayuda también a la Unión Europea.
Ante esta situación la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha abierto esta pasada noche del lunes la Estación Marítima número 3 (EM3) del puerto de Palma para alojar temporalmente a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad llegadas a las costas de Mallorca, como un paso previo a su traslado a la Península.
En el caso del puerto de Palma no es la primera vez que sucede ya que el pasado mes de julio, la APB habilitó la misma Estación Marítima número 3 para que los inmigrantes llegados en patera que esperan su traslado a la Península, pudieran pasar la noche bajo techo.