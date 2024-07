La exclusiva más esperada: el vídeo de Begoña Gómez sentada en el banquillo ante el juez Peinado

La imputada Begoña Gómez declarando en el banquillo ante el juez Juan Carlos Peinado el pasado viernes 5 de julio. Se trata del vídeo más buscado que publica OKDIARIO. La mujer de Pedro Sánchez, investigada por dos presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, empezó su comparecencia a las 10:26 de la mañana y terminó a las 10:49. La esposa del jefe del Ejecutivo aseguró en dos ocasiones desconocer los hechos que se le atribuyen. Acudió muy seria, con un traje negro y se sentó al borde del banquillo de espaldas a la puerta. Finalmente, Peinado pospone la declaración al próximo viernes 19 de julio.

Tal como había publicado este periódico, se trató de una vista muy breve en la que Begoña Gómez se limita a decir dos veces «no». Sostiene que no sabe por qué se está investigada. La sesión arranca cuando Peinado le dice: «Buenos días, señora. ¿Se puede colocar de tal manera que lo que Usted manifieste se pueda recoger de la mejor forma a través del micrófono? Si Usted prefiere estar sentada, le colocan el micrófono de la manera más adecuada». A continuación, una abogada presente en la sala pregunta si «se va a proceder a la grabación». A lo que el juez aclara: «Se han dictado todas las resoluciones, estén en contacto con sus procuradores, por favor. No voy a responder a más dudas en cuanto a la dinámica, ya he respondido a través de una resolución judicial esta misma mañana».

Inmediatamente a continuación, el magistrado instructor pregunta a la esposa de Sánchez: «¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?». A lo la codirectora de la cátedra de la Complutense responde tomándose su tiempo: «María Begoña Gómez Fernández». «Muchas gracias. Se le ha citado como investigada por un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Como investigada, y como le ha informado el letrado de la Administración de Justicia de este órgano judicial, tiene todos los derechos que le concede la Constitución Española, el primero es el de no declarar si no lo desea. También tiene derecho a ser asistida por un abogado, que nos acompaña. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación», expone Peinado. A esto, Begoña Gómez, tras pensar un segundo, responde lacónica: «No». El juez insiste: «¿No tiene conocimiento?» y la imputada confirma: «No».

«En ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su abogado, le voy a ilustrar yo personalmente», explica el magistrado y se corta la grabación durante unos minutos. La grabación se retoma a las 10:43 cuando Peinado explica que, «como se contiene en un auto que da respuesta al letrado de la defensa, los hechos objeto de la investigación se constriñen al contenido de la denuncia inicial [de Manos Limpias] que dio origen a las diligencias previas, a lo que hay que añadir otra denuncia de HazteOír.org, excluidos los contratos adjudicados por parte de Red.es a la UTE de la que forma parte la empresa Innova Next».

«Si bien no se le ha dado traslado de la querella de HazteOír, a los efectos de evitar la indefensión, se va a suspender este acto, se le va a dar copia de la querella de HazteOír y se señalará otra fecha para la práctica de la declaración de la investigada», añade el instructor. A continuación, Peinado sugiere el viernes 19 para reagendar la declaración de Begoña Gómez teniendo en cuenta las limitaciones de calendario del abogado de la investigada y el resto de letrados aceptan tras el aviso de Peinado de que si no pueden asistir pueden enviar a un letrado sustituto ya que hay más de 40.000 abogados colegiados en Madrid. Todos los presentes se emplazan a 14 días después, cuando la mujer de Pedro Sánchez tendrá que volver a personarse en sede judicial por la carta de recomendación a favor de su socio Carlos Barrabés, el rescate a Air Europa y los tejemanejes en la Universidad Complutense de Madrid.