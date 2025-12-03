Begoña se jactó de ser «la mujer de Pedro Sánchez» en una reunión de negocios con alcaldes y empresarios

Begoña Gómez enfatizó su condición de «mujer de Pedro Sánchez» en una de las reuniones de sus negocios privados. Fue en febrero de 2023, durante una jornada de trabajo del autodenominado proyecto G100, una plataforma de expertos en materia de sostenibilidad de la que formaba parte destacada la esposa del presidente del Gobierno.

En su presentación, Gómez rememoró los inicios de su colaboración con El Hueco, la entidad impulsora del proyecto y beneficiaria de subvenciones del Ejecutivo.

Su participación en aquel evento se realizó desde el despacho de La Moncloa que la mujer de Sánchez ha empleado frecuentemente para intervenir en diversos actos relacionados con sus actividades privadas, como ya desveló OKDIARIO.

El G100 se define como un «proceso de cocreación e ideación» formado por 50 mujeres y 50 hombres. «Hay alcaldesas, alcaldes, personas expertas en financiación, representantes de empresas punteras del país, agentes de desarrollo, docentes, intelectuales, personas emprendedoras… una amplia representación de lo mejor de la sociedad civil del medio rural de España. Objetivo: diseñar proyectos pilotos, financiados, y listos para ponerse en marcha en alguna localidad de la Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo».

Begoña Gómez participaba como ponente del grupo de «sostenibilidad», destacando en el perfil su cargo de directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.

Durante una de estas sesiones, Gómez se jactó de su «amor platónico» con El Hueco y recordó su participación en uno de sus eventos -«hace seis o siete años»- con el que se inició la colaboración. Se mostró entusiasmada por que, al término del acto, y en conversación con algunos asistentes, llamase la atención su condición de «mujer de Pedro Sánchez». «Muchos dijeron, ay va, no sabíamos que eras la mujer de Pedro Sánchez», comentó, entre carcajadas.

Desde el despacho de La Moncloa

Begoña Gómez participó telemáticamente en aquella sesión de trabajo desde uno de los despachos de La Moncloa. La mujer de Pedro Sánchez ha empleado esas dependencias en distintas ocasiones vinculadas a sus negocios privados en el Instituto de Empresa o la Complutense. Sánchez, incluso, llegó a cederle, al menos en una ocasión, el despacho que emplea para participar telemáticamente en las cumbres europeas.

Se da la circunstancia, además, de que en la misma sesión de trabajo Gómez promocionó la plataforma para empresas por la que ahora está imputada por los delitos de apropiación indebida e intrusismo. La mujer del presidente del Gobierno, cabe recordar, registró a su nombre una marca comercial que ofrecía una plataforma idéntica a la que Indra, Google y Telefónica habían desarrollado para la Complutense y que era, por tanto, propiedad de la institución académica.

«Vamos a presentar esta plataforma en mayo», anunció Gómez durante su intervención telemática ante expertos en la materia, alcaldes y empresarios. La esposa de Pedro Sánchez explicó que esa herramienta permitiría a las pymes medir su cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, además, emitiría un «informe no financiero o de impacto» que permitiría acceder en mejores condiciones a la contratación pública.

Subvenciones

Begoña Gómez forma parte de este entramado de la España rural, encabezado por la ONG Cives Mundi, destinataria de numerosas subvenciones del Gobierno.

En concreto, la plataforma recibió 854.944 euros en la última convocatoria de subvenciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) del Ministerio de Exteriores.

La ONG es promotora de Presura, la feria nacional más importante sobre la despoblación, con la que tanto Gómez como Pedro Sánchez han colaborado activamente.

En 2021, el Gobierno impulsó un ambicioso plan para reactivar el mundo rural, dotado con un presupuesto de 10.000 millones de fondos europeos. El proyecto, denominado Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico, fue apadrinado por el propio Pedro Sánchez, quien aplaudió que «nuestros pueblos y aldeas deben ser territorios de esperanza». Se da además la circunstancia de que el socio de Begoña Gómez en la Complutense, e impulsor de su cátedra en la Complutense, Juan Carlos Barrabés, formó parte de la comisión asesora del plan.