La Navidad está en peligro y Jorge Rey lo ha confirmado: no estamos preparados para lo que llega

Jorge Rey confirma que la Navidad está en peligro, no estamos preparados para lo que llega en estos días tan especiales del año. Será el momento de empezar a pensar en un giro importante en el tiempo que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno. Tendremos que estar preparados para estos días tan especiales del año empezar a verlos de otra forma, con un cambio de tendencia en el tiempo, tal y como hemos visto en estas jornadas que tenemos por delante.

Este experto que en su día predijo la llegada del peor temporal de los últimos tiempos, uno que aún no ha tenido rival, hasta la fecha, puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que la inestabilidad se acabará convirtiendo en la antesala de algo más. Un giro radical que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos en los que el invierno debería empezar a hacer acto de presencia. Las altas temperaturas de estos días nos alejan de lo que sería habitual en un mes de diciembre en el que el tiempo cobra protagonismo.

No estamos preparados para lo que llega

Aunque cada año deberemos estar preparados para afrontar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Tocará ver qué es lo que nos espera con un tiempo que, cada vez más, va cobrando el protagonismo que se merece, en unos días de cambios y de estabilidad.

Este puente de diciembre hemos tenido, en algunos puntos del país, unas cifras totalmente primaverales. Con la mirada puesta a un cambio que nos ha traído el sol y temperaturas que rozaban los 20º en estos días en los que las excursiones fuera de casa han acabado siendo una realidad para la que quizás no estábamos del todo preparados.

Ahora, el nuevo giro en el tiempo que nos está esperando, lo ha marcado en el calendario un Jorge Rey que sabe muy bien lo que puede pasar en estas próximas jornadas y en especial, en las fechas en los que los desplazamientos se multiplican. El tiempo se convierte en uno de los protagonistas de la Navidad y este joven anuncia tormentas y cambios nunca vistos, hasta la fecha.

Jorge Rey confirma que la Navidad está en peligro

Deberemos empezar a prepararnos para una serie de cambios que llegan a toda velocidad, esta Navidad tendremos que empezar a ver como el invierno hace acto de presencia y nos da una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. El mal tiempo se convierte en una realidad en una Navidad que se espera fría y muy húmeda.

Pero de momento el tiempo en España y según la AEMET puede ser muy distinto: «Un frente dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, tendiendo a abrirse claros en el extremo noroeste a lo largo del día, y sin llegar a afectar a la fachada oriental ni a Baleares donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. Se darán precipitaciones en amplias zonas de la Península tendiendo a menos a lo largo del día, de carácter ocasional y disperso en el extremo noroeste y sin esperar que alcancen al tercio oriental ni a Baleares. El cuadrante suroeste recibirá los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes en Huelva sin descartarlas persistentes. También podrían ser localmente fuertes en áreas aledañas o persistentes en el oeste del sistema Central. En Canarias la cola del frente dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en vertientes norte y este de las islas, también posibles de forma ocasional en el resto, y con una tendencia a cesar y abrirse claros. Probables bancos de niebla matinales dispersos en el extremo noroeste peninsular, bajo Ebro, entornos de montaña y Baleares. Temperaturas máximas en descenso en Canarias y en la mayor parte de la Península, de forma localmente notable en zonas de la meseta Sur y del interior de Andalucía. Pocos cambios en Baleares y algunos aumentos en litorales y depresiones del nordeste peninsular, sur de Galicia y oeste de Castilla y León. Las mínimas descenderán en el Cantábrico, cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán, con pocos cambios en las islas y predominio de los aumentos en el resto, más acusados en el Ebro y depresiones de la vertiente atlántica sur. Heladas débiles en el Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, con algún intervalo moderado en litorales e islas. Predominio de las componentes sur y oeste al principio tendiendo a rolar a componente este a lo largo del día. Viento flojo del oeste en Canarias tendiendo a norte moderado. Probables precipitaciones fuertes en Huelva que podría afectar a zonas aledañas o ser localmente persistentes. Temperaturas máximas en descenso localmente notable en zonas de la meseta Sur y del interior de Andalucía».