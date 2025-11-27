Jorge Rey lanza la peor alerta para España y pide que nos preparemos: «A partir del jueves…»

A partir del jueves Jorge Rey lanza la peor alerta posible para España y pide que nos preparemos para lo peor. Este experto no duda en advertir a la población de lo que está por llegar, un destacado cambio de guion que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no esperaríamos. Es hora de dejar salir algunos cambios importantes que hasta el momento no esperaríamos y que puede acabar siendo esencial.

Será el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Con un cambio en el tiempo en España que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Estaremos muy pendientes de un cambio de rumbo que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Este mismo experto no duda en darnos una serie de novedades destacadas que pueden alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año.

A partir de este mismo jueves podremos empezar a ver cambios

Será mejor que nos preparemos para lo peor de un fin del mes de noviembre que puede llegar con ciertas novedades claves que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que el tiempo nos depara.

Dejaremos atrás el tiempo en el que parecía que todo se ponía sobre la mesa de una manera diferente. Con la mirada puesta en un fin de semana en el que todo puede ser posible, será mejor que nos preparemos para lo peor de tal forma que deberemos empezar a pensar en determinados cambios de ciclo.

Este otoño nos puede guardar más de una sorpresa del todo inesperada en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con una serie de cambios que pueden acabar generando más de una alegría del todo inesperada.

Sobre todo, para los amantes de la nieve y el frío, se avecina un nuevo cambio en este giro radical que puede acabar siendo tan especial. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué puede pasar en estas próximas jornadas.

Llega la peor alerta de Jorge Rey

Jorge Rey no duda en advertir lo que pasará a partir de hoy, quizás vamos a ver un pequeño parón que puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que será clave que tengamos en mente.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé una situación de estabilidad en la Península con predominio de cielos poco nubosos o despejados a excepción del tercio norte donde se darán cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro, Cantábrico y Pirineos, donde nevará a una cota que subirá de 800/1000 metros hasta 1400/1600 m. También se dará nubosidad baja matinal zonas de la meseta Norte con tendencia a ir despejando. En Baleares, cielos nubosos en el este del archipiélago con chubascos en Menorca que podrían afectar ocasionalmente a Mallorca y tendencia a abrirse claros. Cielos poco nubosos en las Pitiusas. En Canarias, nuboso en las islas montañosas con precipitaciones débiles más probables durante la madrugada e intervalos nubosos en las islas más orientales. Probables nieblas matinales en Galicia y montañas del norte y posibles en zonas de la meseta norte. Las temperaturas máximas en ascenso en la mayor parte de la Península, más acusado en montañas del norte, manteniéndose con pocos cambios en zonas bajas del oeste y con descensos en depresiones del noreste, litorales de Alborán y del sureste. Pocos cambios en los archipiélagos. Mínimas en descenso en la vertiente mediterránea, ligero en el cuadrante noroeste y en la vertiente sur atlántica y con pocos cambios en el resto. Se darán heladas en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur; moderadas incluso localmente fuertes en Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará fuerte con rachas muy fuertes la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares tendiendo a amainar, con alisio moderado en Canarias, cierzo en el Ebro y levante en Alborán y Estrecho; de componente oeste en el Cantábrico, norte de Galicia y litorales de la fachada oriental, y de componente norte en el golfo de Cádiz. Probabilidad de rachas muy fuerte en el Pirineo y bajo Ebro en la primera mitad del día. En el resto vientos flojos en general con predominio de la componente norte».