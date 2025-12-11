La AEMET pone fecha a un giro en el tiempo en España y avisa: nivel máximo de aviso

Llega un importante giro en el tiempo en España y avisa la AEMET de que llega el nivel máximo de aviso. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente todo puede acabar siendo una realidad, con la mirada puesta a un giro radical en el que el tiempo puede hacer de las suyas.

Este tiempo que tenemos por delante y que marcará por completo, lo que está por llegar, un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades que pueden acabar convirtiéndose en un cambio radical en estas próximas jornadas. Nos enfrentamos casi a un fin de semana en el que la situación puede ir cambiando por momentos y lo hará de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor. Llega un giro radical en el tiempo, para el que no estamos del todo preparados.

Se activa el nivel máximo de aviso de la AEMET

El nivel máximo de aviso puede ir llegando con el paso de las horas, algo que quizás nos costará creer y que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estas horas en las que el tiempo hará de las suyas.

Tocará empezar a pensar en un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Estaremos pendientes de algunos cambios que llegarán a toda velocidad y que pueden ser esenciales para estas próximas horas.

Sin duda alguna, este nivel máximo de aviso puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno, con algunos elementos que pueden convertirse en un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno. Después de unos días casi primaverales, lo que nos espera, puede ser un cambio radical en cuestión de horas. Llega una situación del todo inesperada para la que la AEMET nos advierte que no estamos preparados.

Pone fecha para el giro en el tiempo en España

Los expertos de la AEMET advierten de que no podemos confiarnos, nos espera un importante cambio en el tiempo, para el que quizás no estamos del todo preparados. Tendremos que empezar a visualizar un importante cambio de tendencia que nos afectará de lleno en este fin de semana.

Tal y como nos explican estos expertos: «Se prevé un día marcado por la estabilidad en Baleares y en la mayor parte de la Península, si bien con abundante nubosidad a primeras horas en la mitad norte peninsular e islas con una tendencia a ir abriéndose claros. Se mantendrá la nubosidad en el noroeste debido a la llegada de un frente atlántico que acabará por cubrir los cielos en buena parte de la mitad oeste peninsular. Dejará precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y sistema Central occidental, con posibilidad de ser localmente fuertes en la fachada atlántica gallega. A lo largo del día también podría producirse alguna precipitación ocasional en el golfo de Cádiz, Estrecho y oeste de Alborán. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados aumentando a nuboso al final con la llegada de la cola del frente. Nieblas matinales en regiones de ambas mesetas, interior de Galicia, Baleares, entornos de montaña. También en Ebro y depresiones del nordeste donde serán más persistentes junto a zonas del norte de Castilla y León. Las temperaturas máximas descenderán en la fachada oriental peninsular, este de Alborán, interior noroeste peninsular y Canarias, con pocos cambios en Baleares y predominio de los ascensos en el resto. Mínimas con pocos cambios en Baleares, en el noroeste peninsular y litorales de la fachada oriental. En descenso en el resto. Heladas débiles en el Pirineo pudiendo afectar localmente a otros entornos de montaña».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominarán vientos flojos de componentes este y sur en la Península y Baleares, moderados del sur en Galicia, alto Ebro y puntos del área cantábrica, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales de Galicia. También se darán intervalos moderados al principio en los litorales de fachada oriental peninsular cuando soplará la componente norte, en especial en los del sureste. Viento flojo a moderado del nordeste en Canarias». Las alertas estarán activadas: «Nieblas persistentes en zonas norte de Castilla y León, Ebro y depresiones del nordeste».