Sánchez se borra del pleno del Congreso tras la detención de la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha borrado del último Pleno del año en el Congreso. Lo ha hecho apenas unos minutos después de conocerse la detención de la ex militante del PSOE, Leire Díez, imputada por la comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sánchez, que ha pedido el voto telemático, justifica su ausencia por su participación en una reunión con los principales líderes de la Unión Europea.

Eran las 18:40 horas de la tarde cuando miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados se han encontrado con la sorpresa de la petición del voto telemático del propio presidente del Gobierno. Misma que, según fuentes parlamentarias, se ha llevado «en mano» directamente a los miembros que rigen el funcionamiento de la Cámara Baja.

No obstante, las prisas por ausentarse en la última sesión plenaria del año han llevado al líder socialista del Ejecutivo a escribir erróneamente los motivos por los cuales se mantendrá ajeno al debate parlamentario. Lo cierto es que Sánchez acudirá este jueves a la «Coalición de Voluntarios», en inglés la Coalition of the Willing. Un fallo a la hora de referirse a esta reunión ha provocado que, en su escrito, olvide la «g» del término inglés refiriéndose a tal encuentro como «Coalition of the Willin».

«Como Presidente del Gobierno de España, participo en la reunión internación de la ‘Coalition of the Willin’ con los primeros ministros europeos, que se celebra mañana jueves 11 de diciembre, por que solicito la emisión del voto telemático para el pleno del jueves 11 de diciembre de 2025», cita en la petición que se ha enviado al registro de la Cámara Baja.

El encuentro de Sánchez, por su parte, no formaba parte de la agenda oficial prevista en el Palacio de La Moncloa para esta semana. Ha sido el Gobierno francés el que, a última hora de la tarde de este jueves, ha anunciado la convocatoria de una reunión por videoconferencia de la llamada Coalición de Voluntarios, principalmente para abordar el apoyo a Ucrania.

Evitar hablar sobre Leire

La petición del presidente del Gobierno se ha producido apenas unas horas después de conocerse la detención de la ex militante socialista, Leire Díez, denominada como la fontanera del PSOE. La que fuera mano derecha del ex secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán -que también ha estado casi cinco meses en la cárcel de Soto del Real, en Madrid-, que está siendo investigada por delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Díez, que ha permanecido durante varias horas recluida en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos, ha sido detenido después de que le juez haya encontrado indicios sobre sus papel en la concesión de nuevos contratos públicos que están ahora bajo sospecha y están siendo objeto de investigación.

Junto a ella también se ha procedido a la detención del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, en el marco de la misma operación.