Finalmente el VeriFactu, la nueva forma de facturación que se proponía para empresas, pymes y autónomos desde el Gobierno, se ha decido aplazar hasta 2027 y no va a entrar en vigor en enero de 2026, como resultado de las múltiples quejas del sector empresarial de este país. Sin embargo, este aplazamiento no se ha comunicado de forma correcta por parte del Ministerio, ya que a los pocos días desde Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda, alertó de que ni ellos mismos habían sido conocedores de esta nueva fecha. Una situación igual ocurre con las pymes y autónomos, debido a que a pocos días de que empiece el 2026, el 50% de estos colectivos desconoce este cambio.

Así, cerca de la mitad (47%) de los casi cinco millones de autónomos y pequeñas empresas reconocen estar enterándose por primera vez al ser preguntados por la prórroga hasta 2027 de la obligatoriedad de implementar VeriFactu, la nueva normativa de Hacienda que introduce la facturación electrónica en España y cuya adaptación para este colectivo se pospone durante un año, tal y como aprobó el Consejo de Ministros hace apenas una semana.

Una desinformación preocupante pero que no frena el proceso de digitalización de estos pequeños negocios, tal y como se refleja en un informe elaborado por Ipsos para TeamSystem, y publicado apenas una semana después de la marcha atrás de Hacienda.

El estudio, basado en 845 entrevistas entre trabajadores autónomos, micropymes, pymes y asesores, evidencia cómo la decisión de implantar VeriFactu sigue adelante. Un 24% afirma que el retraso de la entrada en vigor de la normativa no cambia nada y que lo implantará cuando estaba previsto originalmente, un 25% habla de un retraso breve y que lo hará lo antes posible, un 20% admite un retraso importante y un 7% reconoce un retraso indefinido en la implantación.

Ahora bien, el informe también muestra cómo la decisión sorpresiva de posponer esta medida a apenas un mes de su entrada en vigor ha despertado cierto escepticismo entre las empresas, después de que algunas asociaciones de asesores fiscales, técnicos e inspectores de Hacienda hayan mostrado sus críticas, entre otras causas, por la incertidumbre e inseguridad jurídica generada a raíz del retraso. Así, un 19% ve poco o nada probable que VeriFactu se implante en 2027 y un 20% no tiene claro lo que ocurrirá.

Gestha lamenta que no se haya informado de la prórroga de VeriFactu

Por otro lado, hay que recordar que, la semana pasada, los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ya lamentaban que el Ministerio no les hubiera informado previamente de la prórroga de un año de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación, tras su aprobación por el Consejo de Ministros. En este sentido, recuerdan que en los técnicos recae el peso de la información y gestión de VeriFactu.