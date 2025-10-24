La dirección del instituto público Francisco Romero Vargas, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha expulsado este jueves 23 de octubre a varios alumnos por acosar a una compañera con mensajes tan repugnantes como: «Haz como Sandra, puta calva», en alusión al caso de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó tras sufrir acoso escolar. El centro activó el protocolo de acoso el pasado 20 de octubre, tras recibir el aviso de un alumno.

Ese mismo día, la víctima comunicó a la dirección que había recibido notas con expresiones amenazantes y vejatorias, lo que motivó la apertura de una investigación interna con el respaldo de la Inspección Educativa. Además, el instituto ya había intentado mejorar la convivencia en el grupo implicado mediante una intervención previa.

Los mensajes, escritos a mano en un folio, fueron difundidos en redes sociales, donde causaron gran indignación por su crueldad. Cartas con frases como «Mátate, puta y calva» o «Ve con cuidado» acompañaban la burla sobre el estado físico de la alumna, que sufre alopecia, según ha confirmado Palu Rosado, representante de la Flampa (federación local de AMPAs).

La Junta de Andalucía ha explicado que, tras evaluar el caso, el centro también ha activado el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas, y mantiene contacto constante con la familia de la alumna. Por recomendación del centro, esta ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional.

Palu Rosado ha desmentido las acusaciones que circulan en redes sobre supuesta inacción del profesorado: «No es cierto que el centro haya mirado hacia otro lado. Se activó el protocolo tan pronto como se recibió la notificación». También ha recalcado que «la alumna está en todo momento protegida, cuidada y atendida».

Desde el instituto se están realizando nuevas reuniones para informar al alumnado y a las familias del estado del protocolo y de las medidas de protección. El centro ha reiterado que sólo ofrecerá atención presencial sobre este asunto y ha pedido respeto ante una situación sensible que continúa en evaluación.