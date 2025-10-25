El alcalde separatista de Manacor pide ayuda a la Policía ‘española’ para pillar a los que filtran noticias

El alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, ha pedido ayuda a la Policía española para que investigue y puedan descubrir quién está detrás de las filtraciones de documentos del Ayuntamiento a los medios de comunicación. En esta ocasión, el primer edil dejó de lado su animadversión contra el Estado español y todo aquello que le represente, para acudir a una comisaría de la Policía Nacional e interponer la correspondiente denuncia como cualquier otro ciudadano español.

OKBALEARES ha podido confirmar por fuentes policiales que la denuncia existe y lo que busca con ella es descubrir a los filtradores de los documentos que aparecieron publicados en medios de comunicación y que hacían quedar en una posición muy comprometida al alcalde independentista.

Todo nace de la publicación de la noticia de que un hacker había puesto contra las cuerdas al alcalde independentista de Manacor, Miquel Oliver Gomila, de Més per Mallorca, al destapar más de 160 demandas que se están llevando a cabo contra el Ayuntamiento que gobierna desde el año 2015.

Según una información de Manacor Noticias, actualmente existen pleitos por parte de personas a título particular, entidades financieras, empresas hoteleras y turísticas, gestores e inversores, mercantiles, profesionales, herederos, funcionarios, inmobiliarias, ministerios del gobierno, etc.

El Ayuntamiento de la capital del Llevant que gobierna Oliver contará con todo un grupo de abogados para defenderse de todas las demandas existentes en todas las instancias: Juzgado de lo contencioso-administrativo, Juzgado Social, Sala Contenciosa-Administrativa, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional, Juzgado de Instrucción de Manacor…

Cabe recordar que hace una semanas el alcalde de Manacor se personó en la comisaría de la Policía Local de Manacor y retiró la foto del Rey de España y la bandera de uno de los despachos de los mandos del Cuerpo. Este lamentable episodio de fanatismo del primer edil del pueblo del tenista mallorquín Rafa Nadal es una muestra más de sus ataques y desprecios constantes a España.

No se trata del único incidente relacionado con símbolos del Estado. Durante la visita al Ayuntamiento de la capital del Llevant por parte del alcalde de Gerona y su comitiva, desapareció de forma sorpresiva el retrato del monarca de la sala de plenos, coincidiendo con la última sesión plenaria. Ante la pregunta de un edil sobre la ausencia del cuadro, Miquel Oliver respondió que «no pasara pena, que la foto estaba por ahí».

El primer edil manacorí ya había sido noticia a nivel nacional tras unas declaraciones dirigidas al tenista Rafael Nadal, oriundo de Manacor. En aquel momento, Oliver aseguró que el deportista «vivía al margen del municipio» y añadió que «la manacoridad se practica, no se verbaliza».

Además, este jueves OKBALEARES también publicó en exclusiva que Miquel Oliver y su fiel escudero, el concejal de Interior que presume de hacerse fotos con la estelada, Sebastià Llodrá, habían dado una instrucción de servicio que obliga a los policías locales de Manacor a que hablen entre ellos en catalán y se dirijan a los ciudadanos en esta lengua, además de utilizarla para todo tipo de comunicaciones con las administraciones públicas y, especialmente, con los juzgados.

Se trata de un nuevo intento de los independentistas de ocultar su nefasta gestión al frente del Ayuntamiento y de una burda cortina de humo al sentirse el primer edil de Més per Mallorca acorralado por los múltiples ataques que está recibiendo por su incompetencia política.