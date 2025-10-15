Vox le planta en la cara al alcalde separatista de Manacor una bandera de España y el himno nacional

Vox ha plantado en la cara del alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, una bandera de España y ha hecho sonar el himno nacional durante el pleno del Ayuntamiento en el que se debatía recolocar en la Comisaría de la Policía Local la enseña que el propio alcalde decidió retirar por motivos ideológicos.

Los de Santiago Abascal presentaron este lunes una moción par exigir la «colocación inmediata y permanente» de la bandera de España en las dependencias de la Policía Local de Manacor. Una petición que se ha aprobado con los votos a favor de PP, Vox y la abstención del PSOE.

Los separatistas de Més-Esquerra se han quedado solos votando en contra al considerar que este tema no es una preocupación de los ciudadanos del municipio mallorquín. De hecho, han calificado la moción de Vox de ser «digna de un episodio del doctor Sheldon Cooper».

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Manacor, Esteban Sureda, le ha recordado al alcalde que recolocar la bandera de España en la Comisaría es una «obligación legal y no una mera opción», tal y como recoge la Ley 39/1981 de la Constitución Española.

«Es una inadmisible burla al Estado de Derecho y una ofensa a todos los españoles la ausencia de la enseña nacional en la sede del cuerpo que debe velar por el cumplimiento de la ley y la seguridad de todos los ciudadanos. Vamos a forzar a que cumpla de manera inmediata. Es hora de dejar de lado la política», manifestó el dirigente de Vox.

«Demuestran una vez más su desprecio sectario por nuestros símbolos comunes. El separatismo ramplón le ciega y le impide cumplir con una obligación legal tan elemental como es exhibir la Bandera de España. Cada vez que hemos interpelado al alcalde y a su equipo sobre este flagrante incumplimiento de la ley, han optado por el silencio administrativo o, lo que es aún más grave, por la chulería institucional», afirman desde Vox.

Haciendo uso de los habituales argumentos infantiles de la izquierda, el delegado Interior del Ayuntamiento de Manacor, Sebastià Llodrà, respondió a Vox asegurando que «los símbolos se deben reservar para reivindicar causas necesarias, respaldando a los más débiles. Colgaremos banderas a favor de la investigación por el cáncer, por Palestina, por la lengua catalana, por el feminismo, por las causas que lo requieran».

Cabe recordar que Llodrà, fiel escudero del alcalde de Manacor, calificó de «terrorista» la bandera de España y tiene fotos posando alegremente con la bandera independentista de Cataluña, conocida popularmente como estelada.

No se trata del único incidente relacionado con símbolos del Estado. Durante la visita a Manacor del alcalde de Gerona y su comitiva, desapareció de forma sorpresiva el retrato del monarca de la sala de plenos, coincidiendo con la última sesión plenaria. Ante la pregunta de un edil sobre la ausencia del cuadro, el alcalde respondió que «no pasara pena, que la foto estaba por ahí».