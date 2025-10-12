Vox planta cara al alcalde separatista de Manacor: exige que vuelva la bandera de España a la Comisaría

Vox presentará este próximo lunes una moción para exigir al alcalde separatista del municipio de Manacor (Mallorca), Miquel Oliver, que recoloque de manera «inmediata y permanente» la bandera de España que él mismo retiró de la comisaría de la Policía Local del municipio, tal y como publicó en exclusiva OKBALEARES.

La formación que lidera Santiago Abascal ha reprochado al primer edil del partido independentista Més per Mallorca que se preocupe más por sus «obsesiones identitarias» que por los problemas reales de los habitantes de Manacor.

Y es que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Manacor, Esteban Sureda, ha considerado que la retirada de la enseña nacional de la Comisaría es una «inadmisible burla al Estado de Derecho y una ofensa para todos los españoles».

«Demuestra una vez más su desprecio sectario por nuestros símbolos comunes. El separatismo ramplón le ciega y le impide cumplir con una obligación legal tan elemental como es exhibir la bandera de España», ha dicho el dirigente municipal de Vox.

Además, Esteban Sureda ha asegurado que las veces que ha preguntado por este «flagrante incumplimiento de la ley» el alcalde y todo su equipo de gobierno «han optado por el silencio administrativo o, lo que es aún más grave, por la chulería institucional».

«Mientras Manacor sufre problemas de seguridad, falta de limpieza, deficiencias en los servicios y una necesidad urgente de centrarse en los asuntos que de verdad preocupan a los vecinos, el alcalde separatista de MÉS se dedica a sus juegos identitarios y a incumplir la ley», ha insistido.

A su parecer, Miquel Oliver «debería dedicar su tiempo y esfuerzo a trabajar por los ciudadanos de Manacor y resolver los problemas importantes» y no a «sembrar división».

No se trata del único incidente relacionado con símbolos del Estado por parte del alcalde de Manacor. Durante la visita al municipio del alcalde de Gerona y su comitiva, desapareció de forma sorpresiva el retrato del monarca de la sala de plenos, coincidiendo con la última sesión plenaria. Ante la pregunta de un edil sobre la ausencia del cuadro, el alcalde respondió que «no pasara pena, que la foto estaba por ahí».

El primer edil ya había sido noticia a nivel nacional tras unas declaraciones dirigidas al tenista Rafael Nadal, oriundo de Manacor. En aquel momento, Oliver aseguró que el deportista «vivía al margen del municipio» y añadió que «la manacoridad se practica, no se verbaliza».

El tenista, por su parte, respondió con un tono conciliador, asegurando que «siempre he estado para lo que Manacor necesitase de mí», y subrayó que intenta llevar el nombre del municipio «por todo el mundo de la mejor manera, ya que lo es todo para mí».

Pocos días antes de la visita de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía a la academia del tenista, Oliver volvió a suscitar polémica tras publicar en la red social X (antes Twitter) el siguiente mensaje: «Haciendo el recuento de elefantes en Manacor, parece ser que no falta ninguno».