Profesores separatistas adoctrinan a niños con canciones a favor de Picornell, la ‘Pasionaria’ de Mallorca

Los profesores y docentes independentistas vuelve a la carga y en esta ocasión lo hacen con una página web que pretende enseñar a los niños canciones infantiles en catalán para fomentar el uso social de este idioma durante los recreos. La iniciativa recoge hasta nueve canciones en mallorquín, pero una de ellas resalta sobre las demás por su claro tinte adoctrinador.

La web (picardemans.cat), subvencionada por la Generalitat de Cataluña, tiene publicada una canción que alude a la figura de Aurora Picornell, conocida como la Pasionaria de Mallorca, una líder sindicalista radical y una de las principales dirigentes del Partido Comunista de España (PCE) en Mallorca.

Lo que no todo el mundo sabe es que la historiografía ha ocultado partes fundamentales de la vida de Picornell que ayudan a comprender su turbia figura, como por ejemplo que estuvo casada con Heriberto Quiñones, espía de Stalin que ordenó el asesinato a sangre fría de más de setenta prisioneros del bando republicano en noviembre de 1936, a bordo del barco Atlante, anclado en el puerto menorquín de Mahón.

La iniciativa dirigida a directivos y docentes recoge esta canción bajo una apariencia de juego infantil inocente, pero que detrás se esconce una memoria histórica selectiva dirigida a niños pequeños. De hecho, en la propia página web se puede ver en un vídeo a dos menores de edad cantando esta canción mientras juegan a un tradicional juego de manos.

Y es que el PSOE de Baleares y la toda la izquierda por extensión convirtieron a Aurora Picornell en todo un ídolo y todo por la polémica intervención del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en la que rompió la foto de la dirigente comunista cuando estaba exhibida sobre el ordenador de la diputada del PSOE, Mercedes Garrido. Una acción que le costó al dirigente de Vox la imputación por delito de odio.

En 1932, Picornell fue declarada en busca y captura por la II República, dirigida en aquel momento por un gobierno socialista. A la Pasionaria de Mallorca se le imputaban los cargos de «desobediencia e injuria a los agentes de la autoridad» y el juez municipal José Vidal Fiol instaba a los autoridades civiles y militares a que procedieran a su captura para ingresarla en la prisión provincial.

El juez le pedía a Aurora Picornell, que en ese momento contaba con 22 años y que se encontraba «en paradero desconocido» que «en el plazo de diez días» compareciera ante el Juzgado «con el objeto de constituirse en prisión» bajo apercibimiento «de ser declarada rebelde y pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho». Según consta en el registro, el juez dictó dicha orden el 15 de septiembre de 1932.

Aurora Picornell, una de las principales dirigentes del Partido Comunista de España (PCE) en Mallorca durante la Segunda República, fue fusilada en Porreres en 1936 junto a cuatro mujeres más: Catalina Flaquer, Antonia y María Pascual Flaquer y Belarmina González Rodríguez, las denominadas Roges del Molinar (Rojas del Molinar).