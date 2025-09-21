Un hacker acorrala alcalde separatista de Manacor al destapar más de 160 demandas contra su Ayuntamiento

Un hacker ha puesto contra las cuerdas al alcalde independentista de Manacor, Miquel Oliver Gomila, al destapar más de 160 demandas que se están llevando a cabo contra el Ayuntamiento que gobierna desde el año 2015.

Según una información de Manacor Noticias, actualmente existen pleitos por parte de personas a título particular, entidades financieras, empresas hoteleras y turísticas, gestores e inversores, mercantiles, profesionales, herederos, funcionarios, inmobiliarias, ministerios del gobierno, etc.

El Ayuntamiento de la capital del Llevant que gobierna Miquel Oliver, del partido Més per Mallorca, contará con todo un grupo de abogados para defenderse de todas las demandas existentes en todas las instancias: Juzgado de lo contencioso-administrativo, Juzgado Social, Sala Contenciosa-Administrativa, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional, Juzgado de Instrucción de Manacor…

Cabe recordar que hace varios días el alcalde de Manacor se personó en la comisaría de la Policía Local de Manacor y retiró la foto del Rey de España y la bandera de uno de los despachos de los mandos del Cuerpo. Este lamentable episodio de fanatismo del primer edil del pueblo del tenista mallorquín Rafa Nadal, es una muestra más de sus ataques y desprecios constantes a España.

No se trata del único incidente relacionado con símbolos del Estado. Durante la visita al municipio del alcalde de Gerona y su comitiva, desapareció de forma sorpresiva el retrato del monarca de la sala de plenos, coincidiendo con la última sesión plenaria. Ante la pregunta de un edil sobre la ausencia del cuadro, el alcalde respondió que «no pasara pena, que la foto estaba por ahí».

El primer edil ya había sido noticia a nivel nacional tras unas declaraciones dirigidas al tenista Rafael Nadal, oriundo de Manacor. En aquel momento, Oliver aseguró que el deportista «vivía al margen del municipio» y añadió que «la manacoridad se practica, no se verbaliza».