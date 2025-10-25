Cinco meses después…volvió a marcar Larin

Y por fin, cinco meses después, volvió a marcar Cyle Larin, que rompió su mala racha anotando el 3-1 del Feyenoord ante el Panathinaikos griego en la Europa League. Se acaba así un periodo de esterilidad que arrancó el 18 de mayo con el gol que le hizo al Getafe en Son Moix. Han pasado cinco meses y cinco días para que el jugador volviera a cantar la suerte máxima del fútbol. El Mallorca tendrá que recuperarle el próximo 30 de junio si el club holandés no ejecuta la opción de compra voluntaria que se incluyó en el contrato, algo que a día de hoy parece imposible a la vista de su rendimiento.

La caída en picado de Cyle Larin es muy difícil de explicar. Su valor de mercado es ahora mismo de 3,5 millones de euros, menos de la mitad de lo que pagó el Mallorca al Valladolid hace apenas tres veranos, en el momento en el que llegó a su máximo pico de cotización, 11,5 millones de euros. Sus números son en este momento catastróficos. Apenas ha jugado 63 minutos en tres partidos de la Eredivisie holandesa, los últimos 45 el pasado domingo ante el Heracles sin que pudiera participar de manera directa en ninguno de los siete goles marcados por el Feyenoord. Su mayor contribución hasta el gol al Panathinaikos había sido una asistencia ante el Utretch, pero poco más.

Larin ha perdido también la titularidad en su selección y ahora mismo los dos delanteros habituales con Oluwaseyi, el nuevo fichaje del Villarreal, y la gran estrella canadiense, el atacante de la Juventus Jonathan David.

El Mallorca asiste con preocupación a la debacle de Larin consciente de que el jugador tiene contrato hasta 2028 con un salario superior a los cuatro millones de euros brutos. Es muy complicado ahora mismo pensar que el Feyenoord pueda activar la cláusula de compra, así que habrá que buscarle un nuevo destino la próxima temporada salvo que reaccione, algo que, realmente, parece bastante complicado a la vista de la evidencia.