Más de la mitad de los empresarios de Formentera paga el alojamiento de sus trabajadores ante la imparable carestía del mercado inmobiliario, uno de los más elevados de España según ha asegurado la dirección de la Pequeña y Mediana Empresa de Formentera (Pimeef) en un balance de la pasada temporada turística. En concreto, el 60% de empresarios encuestados dice asumir el coste del alojamiento de sus empleados trabajadores.

Según la patronal, la encuesta evidencia una fuerte subida en los precios del arrendamiento. Así, el 40 % de los encuestados afirma pagar más de 8.000 euros mensuales de alquiler frente al 10% que se situaba en esta franja en 2024.

Desde Pimef han lanzado un mensaje de preocupación y una llamada al sentido común en la fijación de precios, ya que este incremento repercute directamente en el precio final del producto o servicio que ofrecen las empresas de Formentera.

En cuanto a los costes empresariales como materias primas, suministros e impuestos, los empresarios manifiestan haber sufrido un nuevo incremento generalizado.

En relación con este escenario, el 44% de los empresarios declara su intención de aumentar precios en 2026.

Además, la temporada de 2025 ha sido mala o muy mala para el 11,76% de los empresarios de la Isla frente al 21% registrado el pasado año.

Según han destacado responsables de Pimef en rueda de prensa, los datos reflejan una mejora global respecto a 2024. En el análisis mensual, el mes de junio se consolida como el mejor valorado, mientras que octubre ha sido identificado como el periodo más flojo de la temporada.

Respecto a la relación calidad-precio, el 26,67% de los encuestados considera que existe una buena relación frente al 16 % del año pasado. Desde Pimef han considerado que esta pregunta sirve como incentivo para que las empresas apuesten por una mejora continua en la calidad de los servicios ofrecidos.

En el sector de la restauración, se ha detectado una disminución del llamado efecto fin de semana, junto con un aumento de las quejas por la falta de opciones de ocio nocturno. Esta situación, que ya se ha repetido en encuestas anteriores, deja de ser una preocupación exclusivamente empresarial y pasa a ser compartida por buena parte de los residentes de Formentera que consideran que la oferta de ocio está en declive.

Desde Pimef han trasladado al Consell propuestas y soluciones acústicas orientadas a encontrar un equilibrio entre la actividad de ocio y el descanso vecinal con el objetivo de favorecer una convivencia sostenible entre diversión y calidad de vida.

Para el sector comercio se ha notado una mejoría respecto al problema de la venta ambulante, lo cual indica que las acciones de control llevadas a cabo por la administración están dando frutos.