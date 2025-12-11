La tasa de gripe se dobla en una semana en Baleares y Sanidad recomienda la mascarilla en aglomeraciones o en espacios vulnerables.

Ante este escenario, la Conselleria insta a los ciudadanos con síntomas a ponerse el elemento protector siempre que accedan a un hospital o centro de salud, a una residencia de ancianos o de discapacitados o a lugares donde se concentren un gran número de personas, como un transporte público o un centro comercial.

Tras la reunión del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas celebrada este jueves, se ha informado de que Baleares continúa en una fase ascendente de la onda epidémica de gripe al registrar en la semana 49 del año (que contabiliza los casos registrados entre el 1 y el 7 de diciembre) 65 contagios por cada 100.000 habitantes, frente a los 37,3 contagios por ese mismo segmento poblacional en la semana precedente.

Con los muestreos realizados en el sistema sanitario se está observando una circulación, cada vez mayor del subtipo de la gripe AH3N2, que en el caso de los aislamientos obtenidos desde la red centinela es claramente predominante (el 78%). Sin embargo, la circulación del virus respiratorio sincitial (VRS) que causa bronquiolitis en los neonatos y la del patógeno de la covid-19 es muy baja.

Cabe recordar que la semana pasada el Ministerio de Sanidad y representantes de Salud Pública de todas las comunidades autónomas acordaron establecer un Protocolo de Recomendaciones para el control de Enfermedades Infecciosas. Este protocolo define cuatro escenarios de riesgo a partir de los niveles de incidencia detectados y permite adaptar en cada caso estas medidas a la evolución de la situación epidemiológica de cada comunidad.

En el caso de Baleares, la incidencia epidémica actual mantiene a las islas en el escenario I de dicho protocolo, todavía el mismo que la semana anterior, aunque con un mayor número de contagios.

Las recomendaciones establecidas en el protocolo para este escenario incluyen la indicación de utilización de mascarillas a la población en general en caso de que se manifiesten síntomas de una enfermedad respiratoria, además de su uso en entornos especialmente vulnerables o de afluencia masiva, con el fin de evitar una mayor difusión del virus estacional. La Conselleria de Salud refuerza ahora esta recomendación por el incremento de casos detectado.

Lo que sí confirman los últimos datos, según Salud, es que en esta temporada 2025-2026 el nivel de difusión del virus estacional se ha adelantado en torno a unas cuatro semanas, por lo que es probable que el pico epidémico pueda registrarse durante las fechas navideñas. Baleares entró en fase epidémica ya la pasada semana.

Por ello, Salud vuelve a recordar la importancia de la vacunación antigripal al inicio del periodo epidémico, así como facilitar el acceso a la vacuna para garantizar una elevada cobertura en un corto periodo de tiempo.

Más camas en los hospitales

Por otra parte, la dirección general de Salud Pública ha remitido una guía a todos los centros sociosanitarios de las islas con información, recomendaciones y medidas generales para la prevención y el control de infecciones respiratorias agudas (IRA) en estos centros residenciales que concentran a un elevado número de personas muy vulnerables en espacios cerrados, circunstancia que puede generar una alta tasa de casos y mortalidad.

Para adelantarse al previsible aumento de ingresos y a la afluencia de casos a los servicios de Urgencias, el Servicio de Salud ya tiene en marcha un plan de contingencia que prevé la activación de 215 camas hospitalarias para responder al incremento de la demanda asistencial por los virus respiratorios.

Este plan también prevé la coordinación entre hospitales, atención primaria y SAMU 061 para garantizar la capacidad asistencial. Esta activación de camas en los hospitales públicos (70 camas en el Hospital Universitario Son Espases, 57 camas en el Hospital Universitario Son Llàtzer, 9 camas en el Hospital de Manacor, 20 camas en el Hospital Mateu Orfila y 19 camas en el Hospital Can Misses) implicará la contratación de profesionales de diferentes categorías, como médicos, celadores, enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.