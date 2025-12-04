El pico de contagios por gripe llegará a Baleares en plena Navidad

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que Baleares ha entrado en fase epidémica de gripe al alcanzar los 37,3 casos por cada 100.000 habitantes y ha avanzado que el pico de contagios se podría dar en Navidad.

De esta manera, ha explicado que en el archipiélago se establece la recomendación de usar la mascarilla al personal sanitario, las personas que presenten síntomas compatibles con virus respiratorios o que esté en contacto con personas mayores, entre otros casos.

García ha apuntado que este pico de contagios se ha adelantado cuatro semanas, algo que no sucedía desde «hace años», aunque por el momento se desconocen las causas. Así, ha afirmado que esto obliga avanzar los planes de contingencia de los servicios sanitarios, con la apertura de camas hospitalarias extra y la contratación de personal.

Por este motivo, ha hecho una llamada a la vacunación «masiva» de los mayores, puesto que es el colectivo en el que la gripe tiene mayores efectos, y se hará una reevaluación de los planes de vacunación para aumentar la cobertura.

La representante del Govern ha señalado que este tipo de virus se transmite por vía respiratoria, por lo que ha recalcado algunas de las medidas preventivas del covid-19 como es el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados o el mantenimiento de la distancia de seguridad, entre otras.

Acuerdo sobre el Protocolo común entre todas las comunidades

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que se ha aprobado con todas las comunidades autónomas un Protocolo Común frente a la gripe, COVID y otras infecciones respiratorias, con cuatro escenarios de riesgo que van desde el uso de las mascarillas en los centros sanitarios, a la propuesta de teletrabajo y a medidas excepcionales en caso de un escenario de epidemia de nivel muy alto.

«Aprobamos con todas las comunidades autónomas un Protocolo Común frente a la gripe, COVID y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible», ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, en un tuit en la red social X.

Se definen cuatro escenarios de riesgo determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados, junto con la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible. Según señalan, esta clasificación permite adaptar las medidas a la evolución de la situación epidemiológica en cada territorio, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria y comunitaria.

La aplicación de las medidas propuestas debe hacerse de forma escalonada e incremental, garantizando que en cada escenario se implementen también las recomendaciones de los niveles acordados: el primer escenario es de situación interepidémica o basal, el segundo es el de nivel bajo o medio, el tercero de epidemia de nivel alto y el cuarto de nivel muy alto.

En el texto se especifica que el ámbito de aplicación es definido por la CCAA y los escenarios de riesgo son estimados por las CCAA en función de la situación epidemiológica.