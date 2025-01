Los virólogos creen que el pico de casos de gripe en Baleares llegará la semana que viene

El jefe de Virología del Hospital de Son Espases, Jordi Reina, ha estimado que el pico de casos de virus respiratorios en Baleares, que en un 80% están siendo gripes, llegará a finales de esta semana o a mediados de la que viene, coincidiendo con las festividades de Sant Atoni y Sant Sebastià.

Asimismo, ha explicado que los casos que se están registrando durante estos meses de invierno no son más virulentos que los de años anteriores. «Comparada con temporadas anteriores, no he visto que la gripe tenga en estos momentos un componente especialmente diferente, ni en la gravedad, ni en el número de casos, ni en su distribución», ha dicho.

La gripe, con un 80% de los casos, es el virus que predomina de forma «masiva» en los hospitales de las Islas, cuya línea ascendente se espera que llegue o bien a finales de esta semana o a mediados de la que viene.

Esto se debe, ha incidido Reina, a que las festividades de Sant Antoni y Sant Sebastià traerán consigo reuniones multitudinarias de personas que propiciarán los contagios. «Calculamos la semana que viene, probablemente a mediados, es cuando tendremos el pico máximo de casos de gripe y, por tanto, la mayor afectación sanitaria», ha apuntado.

El 75% de los casos son de gripe A, que afecta principalmente a personas de más de 65 años (representan entre el 80 y el 90% de los enfermos), mientras que el resto corresponden a la gripe B, con predominancia entre los menores de 10 años. Ésta última, ha detallado Reina, es la tipología que más ha incrementado respecto al año anterior, dado que suele surgir cada dos años, por lo que el repunte «estaba previsto».

Dentro de la gripe A, ha ahondado el virólogo, existen dos tipologías, la H1 y la H3. En Baleares, en estos momentos, predomina la primera, que es la menos virulenta.

También se han detectado, aunque en menor medida, casos de Covid, que han sido «prácticamente residuales» -tres o cuatro por semana-, y del virus respiratorio sincitial (VRS), que afecta principalmente a los niños y cuya epidemia «ya ha pasado». En total, esta temporada en el laboratorio de Son Espases se han detectado alrededor de 18 virus respiratorios diferentes, como los adenovirus, el metapneumovirus, el rinovirus o el resfriado común, recoge la agencia Europa Press.

El jefe del servicio de Virología ha añadido el rotavirus, con gran resistencia a las condiciones ambientales, que afecta principalmente a los niños y que puede causar diarreas, y el norovirus, como otros de los que han tenido incidencia este invierno.

Para conocer datos más concretos acerca de las tasas que Baleares presenta en estos momentos de virus respiratorios habrá que esperar a este jueves, ha señalado Reina, que es cuando el Servicio de Epidemiología hace el recuento.

De cualquier modo, ha asegurado que todos ellos subirán a excepción del Covid -el SARS-CoV-2, concretamente-, cuyo comportamiento todavía no han podido desentrañar debido a su escaso tiempo entre los humanos. El último brote se dio en los meses de julio y agosto, y después bajó en septiembre, por lo que no ha descartado que pueda convertirse en un «virus de verano».

Preguntado por los periodistas, Reina ha lamentado que las tasas de vacunación contra la gripe y el Covid en el archipiélago no consigan romper la barrera de entre el 45 y el 50%, habida cuenta de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una tasa del 75%.

«La verdad es que no sabemos qué está fallando. Cada año nos sentamos y no somos capaces de determinar por qué no conseguimos incrementar las tasas de cobertura de vacunación», ha comentado el virólogo, quien ha admitido que el personal sanitario, con una tasa de entre el 30 y 40% de vacunación, puede tener parte de «culpa».

El especialista ha planteado la posibilidad de que el reducido número de personas que se vacunan tenga que ver con la «idiosincrasia» de los baleares, pues ha descartado que tenga que ver con la buena climatología o los movimientos antivacunas.

«Creo que es más bien que la gente considera que la gripe no es una enfermedad como para vacunarse», ha barajado Reina, citando un estudio que refleja que el 40% de los españoles rehúsa vacunarse de la gripe al considerar que la enfermedad «no tiene trascendencia».