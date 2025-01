Estos son los foguerons más importantes de Mallorca en Sant Antoni y Sant Sebastià

Mallorca está preparada para celebrar las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià. Durante las próximas semanas, la isla se llenará de los clásicos foguerons para celebrar por todo lo alto estas dos festividades.

En el caso de Palma, la capital balear también contará con torradas para celebrar el patrón de la ciudad. La revetla se celebrará el 19 de enero en diferentes plazas del centro y en algunos barrios.

Foguerons en Palma

Jueves 16 de enero:

Parque de Son Dameto a las 19.00 horas

a las 19.00 horas Barrio del Rafal-Vivero en la plaza Crist Rei a las 18.30 horas. Primero se celebrarán las Beneïdes.

Domingo 19 de enero:

Plaza Cort y Plaza Mayor : de 18.30 a 22.45 horas tendrá lugar la salida del Drac de Na Coca, una batucada, un baile de gigantes acompañados de xeremies, un baile de l’Escola de Música i Danses de Mallorca y la salida de la Colla del Drac de Na Coca.

: de 18.30 a 22.45 horas tendrá lugar la salida del Drac de Na Coca, una batucada, un baile de gigantes acompañados de xeremies, un baile de l’Escola de Música i Danses de Mallorca y la salida de la Colla del Drac de Na Coca. Barrio de La Calatrava a las 19.00 horas en la calle San Alonso

a las 19.00 horas en la calle San Alonso Santa Catalina a las 20.00 horas en la calle Fábrica

Viernes 24 de enero

Barrio de Es Fortí a las 19.00 horas en la Plaza Madrid

Sábado 25 de enero

Barrio de Cas Capiscol a las 20.00 horas en la calle Orquídea

a las 20.00 horas en la calle Orquídea Barrio de Son Cladera a las 19.00 horas en la plaza de Son Cladera

a las 19.00 horas en la plaza de Son Cladera Barrio de Santa Pagesa a las 20.00 horas en la plaza de Santa Pagesa

a las 20.00 horas en la plaza de Santa Pagesa Establiments a las 19.00 horas en plaza de l’Església

a las 19.00 horas en plaza de l’Església Coll d’en Rabassa a las 18.30 horas en la plaza de l’Església, donde también se celebrarán las Beneïdes

Programación en la Part Forana

Inca

Viernes 17 de enero : misa tradicional solemne en la Iglesia de Santa Maria la Major y Beneïdes

: misa tradicional solemne en la Iglesia de Santa Maria la Major y Beneïdes Sábado 18 de enero : correfoc organizado por los Dimonis de Foc. Tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza Sa Font Vella. A las 20 se celebrará el fogueró municipal en la plaza del Bestiar en beneficio de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB).

: correfoc organizado por los Dimonis de Foc. Tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza Sa Font Vella. A las 20 se celebrará el fogueró municipal en la plaza del Bestiar en beneficio de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB). Domingo 19 de enero : actuación de xeremiers y baile de dimonis en la plaza de Santa Maria la Major a las 10.00 horas. Más tarde, a las 10.30 tendrá lugar las tradicionales beneïdes de San Antoni.

: actuación de xeremiers y baile de dimonis en la plaza de Santa Maria la Major a las 10.00 horas. Más tarde, a las 10.30 tendrá lugar las tradicionales beneïdes de San Antoni. Lunes 20 de enero: misa solemne alas 19.30 horas en la Iglesia de Sant Domingo para honorar San Sebastián. El acto incluirá el baile de l’Oferta, que correrá a cargo de la Revetla d’Inca. Más tarde, a las 20.30 horas, en la calle de San Sebastián se hará el rosario acompañado de las guitarras de la Revetla d’Inca. Para finalizar, a las 21 horas, tendrá lugar un fogueró.

El jueves 16 de enero, revetla de Sant Antoni, se encenderán más foguerons en distintos pueblos como:

Artà: completes a las 19.00 horas y foguerons a las 19.30 horas.

completes a las 19.00 horas y foguerons a las 19.30 horas. Manacor : A las 20.00 horas el Dimoni Gros enciende el primer fogueró ante la Rectoría.

: A las 20.00 horas el Dimoni Gros enciende el primer fogueró ante la Rectoría. Sa Pobla : las hogueras empezarán a arder tras el tradicional ball dels dimonis y caparrots , que tendrá lugar en la plaza Major

: las hogueras empezarán a arder tras , que tendrá lugar en la plaza Major Muro : a las 20.45 horas los Dimonis de Sa Pedrera y los Escarrafaverros de Campanet darán encenderán las hogueras y protagonizarán el tradicional Correfoc

: a las 20.45 horas los Dimonis de Sa Pedrera y los Escarrafaverros de Campanet darán encenderán las hogueras y protagonizarán el tradicional Correfoc Son Servera : el dimoni encenderá a las 20.00 horas el primer fogueró en la plaza de Sant Joan

: el dimoni encenderá a las 20.00 horas el primer fogueró en la plaza de Sant Joan Sant Llorenç : a las 20.00 horas, se da el sus para encender los foguerons y empezar una velada de torradas

: a las 20.00 horas, se da el sus para encender los foguerons y empezar una velada de torradas Capdepera : los cohetes anunciarán el encendido de los foguerons a las 19.00 horas

: los cohetes anunciarán el encendido de los foguerons a las 19.00 horas Alcúdia : los foguerons empezarán a las 20.00 horas

: los foguerons empezarán a las 20.00 horas Pollença: el concurso de foguerons empezará a las 18.00 horas y las hogueras se encenderán a las 21.00 horas

Fiestas en Sant Antoni de Portmany

El municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany también celebra por todo lo alto las fiestas patronales de Sant Antoni. Aquí se puede leer el amplio programa de actividades que han preparado para este 2025.

Destacan eventos consolidados como la Super Flower o el Concurso Mundial de Arroz de Matanzas, así como los conciertos de La Banda del capitán inhumano y ‘The 80s Show’ by Neon Collective.

El día grande de Sant Antoni, 17 de enero, comenzará a las 12.00 horas con la misa solemne, seguida de procesión. Después, en el Passeig de ses Fonts, se celebrará la tradicional bendición de animales, una exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Portmany y una cata de buñuelos y vino. Los más pequeños podrán disfrutar de la feria infantil en el horario habitual.

A partir de las 9.30 horas, se celebrará el Torneo de Petanca en las pistas de Can Bonet y Plaza España, a cargo del Club Petanca Sant Antoni. A las 16.30 horas, será el turno del evento ‘El Suelo es Lava’, un juego en equipo que pone a prueba la colaboración entre participantes y que forma parte de otra de las novedades del programa.

El día finalizará con un concierto tributo a The Cure, U2 y Depeche Mode, con The 80s Show by Neon Collective, a las 22.00 horas.