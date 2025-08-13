Disenso político en Jumilla

Jumilla es una ciudad española de más de 27.000 habitantes, famosa nacional e internacionalmente por sus vinos y sus peras. Vuelve a estar en el foco mediático después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado que ha presentado un requerimiento a este ayuntamiento de Murcia para que anule los efectos de la moción que PP y Vox sacaron adelante el pasado 28 de julio para prohibir la celebración de rituales religiosos en instalaciones deportivas municipales. Les recuerdo que en Jumilla hay dos mezquitas con aforo, cada una de ellas, para cientos de musulmanes. Los socialistas nos dicen que ante la intolerancia no hay medias tintas y que estarán muy vigilantes. Amplío yo, vigilantes para lo que les interesa.

Según el presidente de Vox Murcia Sr. Antelo, se trata de defender «nuestra cultura» y la polémica está «programada por la izquierda». También defiende que se vete el velo en espacios públicos, pues «no queremos que ninguna mujer sea agredida en su libertad”. Nosotros tenemos nuestra cultura y todo aquel que venga tiene que adaptarse a nuestra forma de vivir, respetar nuestras leyes y no imponer su forma de pensar. Eso mismo decía el ministro del interior francés cuando yo estaba en Francia en los años 90, es evidente que no le hicieron caso y así les va. Años más tarde el primer ministro Manuel Valls en el año 2015 censuraba el islamismo.

Sigue el Sr. Antelo señalando que más del 70% de los españoles son partidarios de las deportaciones de los que no aceptan esta realidad y, si tuviésemos la oportunidad de votar en un referéndum, no tengo ninguna duda de que el posicionamiento de Vox, que por desgracia solo Vox defiende, saldría adelante. Y decir la verdad nunca será un delito, aunque esto sea vulnerado constantemente por Pedro Sánchez y sus compadres.

Su ministro del interior no nos cuenta la verdad de la relación de los delincuentes violentos con determinados grupos sociales, tampoco los ministros relacionados con la inmigración ilegal dicen la verdad de lo que está pasando. Les dan a estos inmigrantes ilegales y menas lo que niegan a nuestra clase trabajadora que no llega final de mes. Hasta la Generalitat Catalana reconoce que más de la mitad de la población reclusa son extranjeros, justo el doble de la media europea.

Insiste el Sr. Antelo, queremos que la inmigración ilegal sea devuelta a su país de origen y, respecto a aquellos que sean menores, lo más humano y razonable es devolverlos con sus padres. El problema se llama el islamismo que es sin dudas incompatible con la democracia.

El PP está como el Guadiana, aparece y desaparece de forma intermitente. Cuanta debilidad para enfrentarse a la realidad.

Veamos ahora algo incuestionable, los miembros del gobierno, sus compadres autonómicos y sus partidos políticos dicen que estarán muy vigilantes y actuarán con determinación. Les pregunto a sus señorías, ministros y compadres, dónde estaban ustedes cuando se ha violado de forma permanente la verdad, o la deriva democrática, o la amnistía de la mafia de los eres, de los golpistas separatistas, o de la descomunal corrupción que rodea al Sr. Sanchez y a su partido o eso de gobernar dos años sin aprobar los presupuestos, o de humillarse ante un delincuente fugitivo, que de bufón ha pasado a ser quien decide el reparto de dineros, de menas y quienes cubren las fronteras.

También me pregunto por qué se permite que se venda la soberanía nacional, se desintegre la estructura del Estado cediendo competencias que jamás deberían haberse atribuido a traidores o mafias corruptas. Todavía no se han enterado que estamos en manos de un autócrata sin escrúpulos, capaz de todo para seguir un día más en el poder. Se lo digo, todos sus compadres son cómplices y el día que la justicia siente ante un Juez al Señor Sánchez, espero que pronto, también confío les exijan responsabilidades.

El autócrata ya se ve como un apestado, incluso en Europa. Al final han reconocido oficialmente lo que sabían a través de sus embajadas hace años. Sra. Von der Leyen, ¿que hace Europa para defendernos de tal deleznable personaje? Traidor en España, traidor en Europa, más cerca de Maduro y de China que de la civilización.

De una moción en una pequeña y famosa ciudad han hecho un problema existencial, han declarado la guerra al pleno municipal, mientras la descomposición del Estado progresa sin freno.

Requeriremos, vigilaremos el disenso político mientras destruimos nuestro futuro y a España. Aclamemos a Begoña, Tito Berni, Felix Bolaños, Ábalos, lo demás no importa. ¿Esta usted con esa banda o quiere defender la democracia y a su Patria? El tiempo se nos acaba, reaccionen por favor.