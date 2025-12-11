Quién es Dan Brown: edad, de dónde es, sus libros y obras más famosas más allá de ‘El Código Da Vinci’

Dan Brown es uno de los escritores más influyentes del thriller contemporáneo, un autor capaz de transformar códigos antiguos, obras de arte y teorías científicas en best sellers internacionales. Aunque El código Da Vinci le catapultó a la fama mundial en 2003, su trayectoria va mucho más allá de esta novela, con una producción literaria marcada por enigmas, simbología y un estilo de suspense reconocible en todo el mundo. A sus 61 años, el escritor estadounidense vive un nuevo momento de atención mediática gracias al lanzamiento de El último secreto, su última novela.

¿Cuál es el orden de los libros de Dan Brown?

Aunque las novelas de Robert Langdon pueden leerse de manera independiente, seguir el orden de publicación permite observar con mayor claridad la evolución del personaje, la continuidad de ciertos temas y la manera en que Brown ha ido construyendo su universo literario a lo largo de más de dos décadas. La serie arranca con Ángeles y demonios (2000), donde el profesor de simbología se enfrenta por primera vez a una amenaza conectada con antiguas sociedades secretas. La fama internacional llegaría con El código Da Vinci (2003), que convirtió a Langdon en un protagonista global.

A partir de ahí, la saga continuó con El símbolo perdido (2009), centrada en misterios relacionados con la masonería en Washington D. C., y Inferno (2013), una trama que explora los dilemas éticos de la superpoblación y la biotecnología. En 2017 llegó Origen, ambientada íntegramente en España y construida en torno a un descubrimiento capaz de alterar la percepción científica sobre el inicio de la vida humana. Ocho años más tarde, en 2025, Brown ha retomado la historia con El último secreto, una entrega muy esperada tras años de ausencia narrativa.

En resumen, el orden completo de la serie: Ángeles y demonios (2000), El código Da Vinci (2003), El símbolo perdido (2009), Inferno (2013), Origen (2017) y El último secreto (2025)

¿Cuántos años tiene Dan Brown?

Dan Brown nació el 22 de junio de 1964 en Exeter, New Hampshire (Estados Unidos), una localidad que siempre ha tenido un peso especial en su vida. Allí creció en un entorno familiar donde convivían la ciencia y la religión, dos elementos que posteriormente se convertirían en la base de su obra. Actualmente tiene 61 años y, pese a la enorme repercusión de sus novelas, mantiene un perfil público relativamente discreto frente a otros autores de éxito internacional.

El último libro de Dan Brown

Después de ocho años sin publicar ficción, Dan Brown retorna al género que le dio fama mundial con El último secreto, que verá la luz el 10 de septiembre de 2025 (en España, de la mano de Planeta). La campaña de promoción ya ha comenzado, con carteles en lugares emblemáticos de ciudades como Madrid, que anuncian el regreso del profesor Robert Langdon.

En esta nueva entrega, Langdon viaja a Praga para asistir a una conferencia impartida por Katherine Solomon, una científica brillante con la que mantiene una relación. La investigadora está a punto de publicar un libro que, según la editorial, contiene avances revolucionarios sobre la naturaleza de la conciencia humana, capaces de cuestionar siglos de creencias. Pero un asesinato interrumpe la presentación y Katherine desaparece junto con su manuscrito, dando inicio a una carrera contrarreloj en la que Langdon vuelve a enfrentarse a un entramado de enigmas, símbolos y amenazas globales.

La última novela de Dan Brown antes de su prolongado silencio fue Origen, ambientada en ciudades españolas como Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla. Tras su publicación, la actividad pública del escritor disminuyó considerablemente. Aunque continúa siendo uno de los autores más vendidos del mundo, su presencia mediática ya no tiene el impacto de la primera década de los 2000, cuando El código Da Vinci generó un fenómeno global sin precedentes.

Pese a esta menor exposición, Brown conserva una enorme fortuna. Según el portal Celebrity Net Worth, su patrimonio ronda los 160 millones de dólares, cifra que, sin embargo, se vio afectada por el costoso proceso de divorcio de su esposa durante 21 años, Blythe Brown, un juicio que se resolvió a finales de 2019.

Problemas personales

La vida personal de Dan Brown volvió a situarse en los titulares cuando su ex mujer, Blythe Brown, presentó una demanda en New Hampshire, Massachusetts. En ella afirmó que durante su matrimonio el escritor habría mantenido una doble vida, con varias amantes a las que supuestamente habría agasajado con regalos lujosos. Además, Blythe aseguró que muchas de las ideas que Brown plasmó en sus novelas procedían de ella, una acusación que añadió aún más tensión al proceso judicial.

Aunque El código Da Vinci continúa siendo su obra más conocida, la influencia de Dan Brown se extiende por toda su bibliografía. Su capacidad para mezclar historia, ciencia, arte y conspiraciones en tramas de ritmo vertiginoso ha inspirado a numerosos escritores y ha consolidado un estilo fácilmente identificable. Con El último secreto, su regreso al universo de Robert Langdon demuestra que su fórmula sigue vigente y que los enigmas que propone continúan generando enorme expectación entre sus lectores.