Los lectores de las novelas del escritor Dan Brown están de suerte porque Movistar+ ha estrenado el pasado domingo la serie Dan Brown: El símbolo perdido. Todavía se recuerdan las adaptaciones al cine de sus novelas El Código Da Vinci (2006) y Ángeles y demonios (2009) y ahora sus seguidores pueden disfrutar de esta precuela que explorara los comienzos del profesor Robert Langdon como aventurero. Una de las novedades que destacan en las plataformas de streaming este mes de diciembre.

Cada domingo Movistar+ estrenará un nuevo episodio de este thriller en el que se cuenta los inicios de Robert Langdon, el reputado profesor de la Universidad de Harvard experto en simbología. El propio escritor firma la producción ejecutiva de esta serie de Peacock que es una de las más esperadas para este mes de diciembre. Dan Dworkin y Jay Beattie firman como escritores y productores ejecutivos de la serie.

El profesor Robert Langdon

Este thriller se centra en los comienzos del profesor Robert Langdon, interpretado por Ashley Zukerman, un especialista en el estudio y el análisis de los símbolos. El profesor emociona en sus clases a los alumnos que observan atónitos la increíble relación que existe entre algunos símbolos y el origen del hombre.

La serie nos relata como cuando su mentor y amigo Peter Solomon, director del Instituto Smithsonian, es misteriosamente secuestrado, el profesor Robert Langdon debe emprender una carrera contrarreloj para descifrar una serie de enigmas que lo sumergen de lleno en una conspiración con tintes masónicos.

La investigación de la desaparición de Peter Solomon le lleva a reencontrarse con su hija que es una vieja amiga Katherine. Ella es una de las personas que le puede ayudar a seguir la pista a su padre. Los dos tendrán que apoyarse en sus conocimientos y en una buena dosis de sangre fría para salvar a Solomon y evitar que uno de los secretos mejor guardados de la historia caiga en las manos equivocadas.

Un reparto internacional

La serie Dan Brown: El símbolo perdido está protagonizada por Ashley Zukerman, conocido por papeles como Succession o Manhattan que intda vida en esta ficción al joven Robert Langdon. Además, encontraremos en esta seria a los actor Valorie Curry (House of Lies, The Following, Veronica Mars) en el papel de Katherine Solomon, Sumalee Montano (The Casagrandes) como la directora de Seguridad de la CIA Inoue Sato y Rick González (Arrow, Rush) en el papel de Nuñez, un humilde guarda de seguridad del museo que se convierte en aliado indispensable de la investigación.

Además, en esta serie de aventuras participan los actores Eddie Izzard (Hannibal, Power) como Peter Solomon y Beau Knapp (El pájaro carpintero), como el enigmático y violento antagonista, Mal’akh, miembro de los francmasones.