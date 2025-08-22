Pasó desapercibida pero esta serie española es lo mejor de Netflix: sólo tiene 6 episodios

El catálogo de Netflix es enorme y a veces series que cuando llegaron a la plataforma pasaron casi desapercibidas, pasa el tiempo y se convierten en todo un éxito. Esto es lo que ha ocurrido con la ficción Sigue respirando (Keep Breathing) que se estrenó en 2022 en la plataforma y que se ha situado ahora en la octava posición del Top 10 de Netflix en nuestro país. Una serie de misterio creada por Martin Gero y Brendan Gall para Netflix que cuenta la historia de Liv Rivera, una estresada y complicada abogada que, tras sufrir un accidente mientras viaja de Nueva York a Canadá en una avioneta, tiene que enfrentarse sola al frío invierno, a la compleja naturaleza de la zona y a los fantasmas de su pasado. Sigue respirando cuenta son solo 6 episodios y es una buena opción para los que están buscando una serie de intriga en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix.

Aunque es solo una teoría, el resurgir de la serie Sigue respirando en Netflix ha coincidido con el éxito del thriller Indomable protagonizado por Eric Bana que se desarrolla en un escenario natural similar salvaje, el Parque Nacional de Yosemite el cual se encuentra en Estados Unidos. Pero también hay que tener en cuenta que a veces series que han pasado desapercibidas comienzan a ponerse de moda por el boca a boca y se convierten poco a poco en las más vistas de la plataforma. La serie Sigue respirando ha sido dirigida por Maggie Kiley y Rebecca Rodríguez y es una co-producción de Quinn’s House y Warner Bros. Television que está siendo distribuida por Netflix de manera exclusiva.

Sigue respirando es una original e interesante serie que cuenta con solo seis episodios de unos 35 minutos cada uno. Como esta ficción tiene una duración total de solo unas tres horas, esta serie es perfecta para entretenerse con un maratón durante las tardes calurosas que quedan este verano.

¿De qué trata la serie Sigue respirando?

Liv Rivera es una abogada de Nueva York que vive agobiada siempre por el trabajo y que no se quiere vincular emocionalmente con nadie. Para huir de todo, decide escaparse de Nueva York e intentar parar un poco su ajetreada forma de vida para pensar en lo que le está ocurriendo. Todo se complica cuando la avioneta en la que viaja junto a Sam, un fotógrafo, y George, el piloto, se estrella en medio del desierto en el norte de Canadá. Liv es la única superviviente del accidente y tendrá que luchar por sobrevivir.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «Cuando una avioneta se estrella en medio de la naturaleza canadiense, la única superviviente debe hacer frente a los elementos y a sus propios traumas para sobrevivir». La inexperta Liv tiene que enfrentarse a la naturaleza salvaje, las frías temperaturas canadienses, la escasez de agua y comida y sobrevivir a esta situación extrema. Además, Liv está embarazada y tendrá que enfrentarse a sus propios miedos, los peligros de la naturaleza y los recuerdos del pasado para poder salir adelante.

La serie Sigue respirando cuenta una historia de resiliencia y autodescubrimiento en la que Liv tendrá que buscar la fuerza suficiente para sobrevivir sola en ese complicado entorno natural y para superar sus propios problemas psicológicos. Una buena serie para los que disfrutan con las ficciones en las que sus protagonistas se tienen que enfrentar a grandes pruebas físicas y psicológicas para sobrevivir en un ambiente totalmente hostil.

El reparto de esta serie de supervivencia

La serie Sigue respirando está protagonizada por la actriz Melissa Barrera, a la que hemos visto en ficciones como Scream, Abigail, Siempre tuya, Acapulco y Club de cuervos, y que en esta ficción interpreta el papel de Olivia «Liv» Lozano, una abogada que sufre un accidente de avioneta en medio de la naturaleza canadiense. También tienen un papel de peso los actores Jeff Wilbusch que da vida a Danny, el interés amoroso intermitente de Liv, y Austin Stowell como Sam y al que conocemos por su papel de joven investigador Gibbs en la precuela criminal NCIS: Origins.

Además, en el reparto de esta serie están los actores Florencia Lozano como la madre de Liv, Juan Pablo Espinosa como el padre de Liv, Mike Dopud como George y Getenesh Berhe como Ruth. También participan los actores Joselyn Picard, Getenesh Berhe, Michelle Choi-Lee, Ranjit Samra y Alison Wandzura, entre otros.

Sigue respirando es una serie perfecta para los que están buscando una ficción de aventura y supervivencia. En la plataforma de streaming Netflix se pueden encontrar otras series en las que sus protagonistas tienen que luchar por sobrevivir como Nowhere, Solo, La sociedad de la nieve, La Palma o Yakamoz S-245, entre otras.