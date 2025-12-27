‘Avatar: Fuego y ceniza’ acaba de romper este récord histórico en los cines

La tercera entrega del universo de Pandora no está logrando los números esperados. Algo que por otra parte, ya apuntaban los primeros informes y que de alguna forma, ya nos advertía James Cameron. El director canadiense sabe a la perfección que el futuro de la saga pasa por reducir los costes de producción. Pues sabe mejor que nadie que con un mercado de la exhibición debilitado, el riesgo millonario de la azulada propiedad intelectual es inasumible (incluso para Disney). Pero independientemente de los resultados finales de Avatar: Fuego y ceniza, su primera semana en cines le ha servido para fijar un récord histórico dentro del séptimo arte: ser la trilogía más taquillera de la historia.

No era difícil de prever. Sobre todo, teniendo en cuenta que las dos primeras entregas entran dentro del podio de largometrajes más taquilleros en la historia del cine. Avatar es la película con más dinero recaudado en el largo recorrido de la industria de Hollywood, acumulando 2.923 millones de dólares. La secuela, Avatar: El sentido del agua, ocupa la tercera posición por detrás de Vengadores: Endgame, con 2.320 millones directos a las arcas de la casa del ratón. La suma de dichos números de por sí, ya superaba a las secuelas tardías de Star Wars (El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi, El ascenso de Skywalker) la que hasta el momento eran el conjunto de tres cintas más lucrativas para la major. Y ahora, Avatar: Fuego y ceniza confirma este récord con sus por el momento, 472 millones de dólares. Los cuales elevan a unos 5.715 millones lo recaudado por los tres filmes en conjunto.

‘Avatar: Fuego y ceniza’, el récord inane

A pesar de que Avatar: Fuego y ceniza haya servido para consensuar otro récord para la IP de Cameron, el futuro de la pende de un hilo por culpa de la ingente cantidad de dinero que cuesta elevar al cenit la técnica de la captura de movimiento y de por supuesto, seguir sorprendiendo cada vez más al público. De hecho, mientras figuras como Christopher Nolan o Denis Villeneuve apuestan por un IMAX basado en las grabaciones con cámaras de 70 mm, el cineasta canadiense no da su brazo a torcer con el 3D nativo y con la fluidez digital de los movimientos de sus Na’vi.

Lo que lleva a un desgaste financiero y a una campaña de marketing, cuyo gasto de partida ronda los 500 millones de dólares. Ubicando así el punto de equilibrio para comenzar a obtener beneficios en los 1.100 millones.

Por eso, la llegada de Fuego y ceniza se está sintiendo con un ligero desencanto en los despachos del estudio. El debut sólido no ha podido superar las cifras de estreno de Zootrópolis 2 y para colmo, la recaudación está siendo inferior a su predecesora. A su favor, los analistas le otorgan un desempeño positivo de mantenimiento largo en la taquilla, gracias al mercado navideño. En España ha sido el mejor estreno del año, recaudando 6,2 millones de euros en el fin de semana de su estreno.

Dos entregas en camino

Sin saber cómo evolucionará su repercusión en las salas, sí que es segura su repercusión narrativa. Cameron tiene pensado estrenar Avatar 4 en 2029 y Avatar 5 en 2031. Pero, la duda parece obvia. ¿Puede llegar tan lejos su reclamo? El director tendrá que lograr abaratar los costes si quiere cerrar su salvaje space ópera con el apoyo de Disney.