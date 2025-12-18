‘Avatar 3’: James Cameron detalla cuál es la manera perfecta de ver su última superproducción

Faltan sólo algunas horas para que Avatar 3 irrumpa en los cines como un ciclón comercial de esos que hacen época y por supuesto, James Cameron lo tiene todo planeado al milímetro. Porque el director sabe que uno no puede gastarse 400 millones de dólares en un proyecto, sin asegurarse de una correcta proyección que justifique en parte, dicho desembolso técnico y artístico. Por eso, con el reto de seguir sorprendiendo a los espectadores en el patio de butacas, el canadiense ha hecho un ejercicio de pedagogía en forma de comunicado dirigido a los profesionales de las salas, revelando todos los factores que deben a tener en cuenta para el esperado regreso del mundo de Pandora a la cartelera.

Puede que los Na’vi no vayan a tener un hueco dentro de la memoria cinematográfica colectiva, pero la saga de 20th Century Fox se va a estudiar como fenómeno de reclamo popular. Sobre todo, en una época en la que el público acude cada vez menos a los cines. Sus entregas surgen cada cierto tiempo, sin que exista un expectación exacerbada como sí sucede con Marvel o Star Wars. Y sin embargo y pese a ello, la suma de sus dos primeras entregas acumula más de 5.000 millones de dólares en todo el mundo. Por contra, el propio director se ha encargado de bajar las expectativas con esta tercera parte y desde Disney, no parecen verle la rentabilidad al riesgo de este ejercicio de vértigo financiero. Pues el gran drama detrás de Avatar: Fuego y ceniza es una cuestión de números, en una balanza completamente descompensada donde el título podría recaudar 900 millones y ser un fracaso. Algo completamente insólito y que escenifica una vez más uno de los grandes males de los blockbusters actuales: la asistencia en la taquilla no deja de descender y los costes de producción, siguen aumentando.

‘Avatar 3’: James Cameron da indicaciones

El mensaje sobre las comandas de exhibición de Avatar 3, llegó firmada por el propio James Cameron y fue compartida tanto por los perfiles oficiales de Avatar: Fuego y ceniza, como por Lightstorm Entertainment , la productora del realizador:

«Querido técnico de cine: Mi equipo y yo estamos muy emocionados de entregarles Avatar: Fuego y Ceniza para que lo presenten al público. Hay un archivo de Especificaciones de proyección y una tabla de encuadre incluido con el DCP, con información crucial respecto a los niveles de luz, configuración de audio, encuadre adecuado, etc. Por favor, revísenlo y asegúrense de que sus sistemas de imagen y sonido están calibrados y listos para funcionar. Yo personalmente mezclé la película de manera responsable, para que se reproduzca perfectamente, con toda la dinámica entre escenas de diálogo tranquilo y grandes escenas de acción».

El director cerraba la misiva asegurando que esta era la última parte del proceso, pero que suponía un momento crucial a la hora de influir en cómo los espectadores iban a experimentar Avatar: Fuego y ceniza.

En España se han habilitado varias salas que integran la llamada tecnología Cinity, logrando una imagen nítida y con un 3D que profesa movimientos más naturales a través de colores vivos y precisos.

¿De qué trata la nueva entrega?

La trama sigue el periplo de supervivencia de Jack Sully y su familia por Pandora, descubriendo por el camino a una nueva tribu, El Pueblo de las Cenizas. Un clan Na’vi que no es tan pacífico como los que conocemos y que usará la violencia para conseguir cualquiera de sus objetivos.

Avatar: Fuego y cenizas llega a los cines mañana, 19 de diciembre.