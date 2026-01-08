Claves para entender por qué el estreno de ‘GH Dúo’ es de vital importancia para Telecinco

Esta noche, a las 21: 45 horas, se estrena en Telecinco Gran Hermano Dúo secuela VIP del reality. La cadena de Mediaset se juega mucho con este show y por ello tiene que funcionar sí o sí. Para empezar, Gran Hermano 20 – la última edición con concursantes anónimos- fue un fracaso con un 11,3% de share y 650.000 espectadores- y tuvo que acelerar su cierre. Pero tanto la productora Zeppelin como la cadena habían hecho una enorme inversión en la nueva casa del concurso ( que OKDIARIO pudo ver en primicia) y hay que rentabilizarla. De momento sabemos algunos de los famosos que se enfrentarán a la vida en directo pero hay muchas preguntas en el aire.

Gran Hermano 20 se despidió de la audiencia el 18 de diciembre de 2025, siendo la edición más fugaz de la historia. Telecinco, viendo que los datos de audiencia bajaban en cada gala, aceleró las expulsiones y terminó el periplo con sólo 42 días de emisión. Por ello «el hasta siempre» que dijo Jorge Javier Vázquez al final de la última gala supo a un adiós definitivo de un formato del que ha vivido Mediaset desde el año 2000.

Gran Hermano cambió la televisión (y parte de la sociedad) tal y como la conocemos. A partir de su estreno se envió un mensaje claro: cualquiera puede ser famoso. La vida en directo contagió todas las cadenas y se crearon cientos de versiones distintas del mismo formato.

Pero, en España, Gran Hermano ha vivido muchas épocas: éxitos brutales, ediciones con famosos, el nacimiento de personajes muy populares, muchísimos escándalos e incluso un boicot que obligó a Mediaset a aparcar el programa durante años tras el abuso sexual sufrido por una concursante, Carlota Prado en la edición de 2017. En 2024, GH regresó con la identidad original, con concursantes anónimos y aunque el resultado no fue del todo optimo sí animó a la empresa a encargar GH20 para el 2025. Desgraciadamente, ésta fue la edición menos vista de la historia.

Que Telecinco lleva unos años viviendo una crisis de audiencia no se puede discutir pero también es cierto que hay realities, en especial Supervivientes, que siguen arrasando.

El problema es que, a excepción de La isla de las tentaciones (que barre en audiencia), el resto de realities están protagonizados por famosos y de éstos quedan pocos.

Hace años, Mediaset era una fábrica de personajes populares: tenían Sálvame, GH, Mujeres y Hombres y Viceversa, La isla de las tentaciones, ¿Quién quiere casarse con mi hijo? y un largo etcétera que servía de cantera para sostener los realities de famosos.

Ahora que se ha comprobado que, a excepción de Las tentaciones, los concursos con anónimos no cuajan, a Mediaset no le queda más remedio que rescatar a personajes ya de sobra conocidos. Pero, aunque volvamos a ver a los de siempre, GH Dúo puede funcionar. Debe hacerlo, de hecho. Telecinco se juega mucho.

De momento la cosa pinta bien. La cadena va a darlo todo con esta edición, desde el principio. Los concursantes oficiales, de momento, son Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Cristina Piaget y Sonia Madoc. Ellos conocerán, esta noche, al resto de concursantes, lo que le dará emoción a la gala y no se dententrán en las ternas presentaciones de personajes como ocurre con los anónimos.

Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi conducirán las galas semanales en Telecinco -jueves y domingo, respectivamente-, que se verán completadas con dos señales en directo con la casa, resúmenes diarios y votaciones gratuitas en Mediaset Infinity y la última hora del reality y contenido extra en Telecinco.es y redes sociales.