Este actor de Marvel podría fichar por ‘The Batman 2’: la esperada secuela tendrá un casting estelar

Está tardando mucho más de lo esperado, pero tras cuatro años parece que la secuela del Caballero Oscuro va cogiendo forma. Anunciada oficialmente para octubre del pasado 2025, la continuación de la cinta protagonizada por Robert Pattinson ha ido retrasándose por varias razones. Una de ellas fue la huelga de guionistas, aunque quizás el mayor reto ha sido el enfoque posterior del título ante el incipiente nacimiento del DC Universe de James Gunn y las complicaciones derivadas de estar desarrollando dos títulos sobre el justiciero de Gotham en paralelo. Sin embargo, la apuesta de Warner Bros. Discovery sigue siendo la de regalarnos una segunda parte a la altura de su predecesora. Y para ello, está potenciando un casting asombroso en el que una actual estrella de Marvel tendría un papel fundamental en The Batman 2. Nos referimos al actual Soldado de Invierno de Los Vengadores, Sebastian Stan.

A finales del junio del 2025, el director Matt Reeves confirmó que el guion de la continuación estaba completado. Entonces, como en toda evolución de una preproducción de tal calado, comenzaba la ardua tarea de ir confirmando las altas y bajas del proyecto. Sabemos que, por supuesto, Pattinson repite como Bruce Wayne y su lóbrego alter ego y que Andy Serkis y Jeffrey Wright dan vida a sus principales aliados; Alfred y el comisario Gordon. No obstante, el seguimiento también sufrirá bajas. Siendo la principal, la ausencia de Zoë Kravitz y su Catwoman. Igualmente, sabemos que Cristin Milioti no hará su aparición como Sofia Falcone, tras brillar en la serie El Pingüino y que dicho villano, en palabras del propio Colin Farrell, tendrá una aparición totalmente sideral. Con estas faltas, cualquier fan podría argumentar un empobrecimiento severo del elenco. Pero en los últimos meses, DC ha iniciado dos negociaciones avanzadas con dos leyendas de Marvel para engrosar el reparto de The Batman 2. Una de ellas fue la ex actriz de la casa de las ideas, Scarlett Johansson y ahora, parece que el último fichaje podría ser el de un Sebastian Stan que aparecerá a finales de año en Vengadores: Doomsday.

El salto de Marvel a ‘The Batman 2’

No son pocos los intérpretes que han dado el salto editorial entre viñetas dentro de las adaptaciones de Hollywood. Russel Crowe fue el padre de Superman antes de interpretar a Zeus en Thor: Love and Thunder o ahí está Ben Affleck, encarnando a Daredevil antes de asumir el papel de Batman para el extinto universo fílmico de Zack Snyder. Ese testigo lo recogen en estos instantes tanto Johansson, quien tiene finalizado su arco como Viuda negra en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) y un Stan que ha ido con los años, adquiriendo protagonismo en el conglomerado de películas y series de la franquicia.

Deadline fue la primera en compartir la noticia, asegurando que el papel todavía no había sido revelado. a pesar de los continuos retrasos, el pequeño rincón de Reeves en DC sigue siendo uno de los proyectos de mayor reclamo dentro de la industria comercial. El director ha escrito el guion junto a Mattson Tomlin, creador de Terminator Zero y Peter Craig, guionista de The Town y la primera entrega de The Batman.

¿Cuándo se estrena?

En principio, The Batman 2 está programada para llegar a los cines el 1 de octubre de 2027. A Stan lo podremos ver antes, además de dentro de su periplo marvelita, en Fjord, una cinta rumana en la que comparte elenco con Renate Reinsve y en Burning Rainbow Farm, lo último de Justin Kurzel.

¿Conseguirá The Batman 2 reunir a Pattinson, Johansson y Stan en una misma película? La expectación está servida, aunque todavía queden casi dos años para volver a ver nuevos peligros sobre la ciudad de Gotham.