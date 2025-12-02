James Gunn no cede a la presión de los fans sobre el nuevo Batman: «Tenemos una historia realmente buena»

Warner Bros. Discovery vive tiempos un tanto convulsos. La major está en venta y otros estudios como Netflix o Paramount están pujando por su compra. Una situación que no es la ideal para estar generando todo un ecosistema a largo plazo de películas y series en torno a la licencia de DC. Sin embargo, el director creativo James Gunn parece mantenerse confiante con su nuevo universo de personajes y tras los éxitos de series como Creature Commandos, la segunda temporada de El Pacificador o la última cinta de Superman. El siguiente reto del productor jefe de Detective Comics es hacer convivir al caballero oscuro de Robert Pattinson y el nuevo Batman que aparecerá en The Brave and the Bold.

Ahora, Gunn aborda uno de los roles superheroicos más queridos por los fans. Donde la presión de cada elección sobre el justiciero de Gotham está latente en las redes. Algunos quieren que alter ego de Bruce Wayne recupere las musculatura de Ben Affleck y otros, prefieren una versión más colorida. Claro está, teniendo en cuenta la pomposa estética impresa por el director en el reboot del hombre de acero, lo más probable es que la segunda opción sea el sendero por el que transcurra la cinta que a priori, dirigirá Andy Muschietti. Gunn ha revelado que lo que más le están pidiendo los acólitos del superhéroe creado Bob Kane y Bill Finger es cómo lucirá el traje que llevará el nuevo Batman. Un dato que al director de Guardianes de la galaxia le parece por el momento, intrascendente. Priorizando por su parte, el guion y por supuesto, la elección del casting.

James Gunn: la no importancia del aspecto del Batman

En una nueva charla con los medios, Gunn contó qué es lo que más le piden los fans y su respuesta al respecto fue la siguiente: «Lo más solicitado sería el azul y el gris (refiriéndose al traje). luego el amarillo alrededor del murciélago. Y luego los ojos blancos. Pero todas esas cosas me parecen menos importantes que el personaje en sí, el guion y la persona que lo interpreta. Lo que importa es el personaje y la historia, y creo que tenemos una historia realmente buena con Batman».

No obstante y a pesar de lo que le gusta al cineasta filtrar sus deseos e ideas sobre los proyectos, en esta ocasión no contó ninguna novedad sobre el nuevo Batman. «¿Tengo ideas sobre actores para hacer de Batman? Absolutamente. Hay algunos que me gustan. Tengo tíos que están en la cabeza de la lista para mí, igual que tuve gente que estaba en cabeza para Superman», explicaba el realizador y mandamás creativo del estudio.

El casting para el nuevo Batman

Por el momento, los nombres que más han sonado para ser el nuevo Batman han sido Alan Ritchson, conocido por la serie de Reacher y Jensen Ackles, el mítico intérprete de Sobrenatural que ahora está vinculado a la franquicia de The Boys con el personaje de Soldier Boy.

En el futuro calendario de estrenos, los próximos estrenos del DCU son Supergirl: Woman of Tomorrow (26 de junio de 2026) y la serie de Lanterns, la cual todavía no tiene una fecha oficial en su llegada a HBO Max.

Por su parte y alejada del canon oficial de este conglomerado de series y películas, The Batman: Parte dos se estrenará en 2027.