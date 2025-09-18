‘The Batman 2’ tendrá un villano que no ha aparecido nunca en el cine: ¿a quién se enfrentará Robert Pattinson?

El cineasta Matt Reeves no para de ofrecernos pequeñas píldoras de lo que podemos esperar en el regreso de su caballero oscuro. Una secuela que por el momento ha estado marcada por los problemas en el desarrollo del guion y por la noticia de ausencias destacadas, como será la falta de Catwoman (Zoë Kravitz) en el elenco o el vacío que nos dejará no volver a ver por el momento a la carismática Sofia Falcone (Cristin Milioti). También sabemos, gracias a Colin Farrell, que el Pingüino no tendrá demasiadas escenas y ahora el cineasta sin entrar en demasiados detalles, acaba de revelar un dato que descarta que The Batman 2 vaya a tener un villano típico de la propiedad intelectual en cines: el rival del justiciero de Gotham en la secuela no ha aparecido nunca en un largometraje de la franquicia.

Al ver su breve cameo en la primera parte, todos pensábamos que en The Batman 2, el villano sería el Joker de Barry Keoghan. Sin embargo, en una reciente entrevista, el director de Monstruoso ha soltado la bomba que ha dejado a los fans del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger con la boca abierta. El nuevo rival de Robert Pattinson no ha aparecido antes ni en las películas de Michael Keaton, ni en las de Christian Bale ni en las del resto de intérpretes que han asumido en algún momento el rol del vigilante de la Liga de la justicia. Eso descarta al Joker e igualmente a otros antagonistas carismáticos como Mr. Frío, Bane, el Espantapájaros, Ra’s al Ghul, Hiedra venenosa o Dos caras. En la primera entrega, el malo fue Enigma (Paul Dano), por lo que del mismo modo, podemos descartarlo. Entonces ¿de quién hablará Reeves en sus últimas declaraciones?

‘The Batman 2’: ¿quién será el villano?

La sentencia de Reeves sirve para descartar a los posibles villanos. Aunque en realidad, el mundo de Batman está repleto de asesinos, psicópatas y locos varios. Todavía es demasiado pronto para conocer ciertos detalles de The Batman 2 y efectivamente, uno de ellos es el villano que le pondrá las cosas difíciles a Pattinson.

Lo que sí sabemos es que esta será una historia en la que Bruce Wayne tendrá mucha más presencia en el relato. Pero ¿qué significa realmente un «villano nunca visto», como bien le contaba Reeves a John Horowitz en una pequeña entrevista para la MTV?

La respuesta podría ser la aparición de un antagonista completamente inventado a uno de esos personajes poco explotados en el imaginario fílmico del superhéroe. Los principales rumores apuntan a que en realidad, el papel de villano lo asumiría la Corte de los búhos. Una organización criminal secreta que ha controlado la ciudad de Gotham durante siglos.

Aparte de la presencia de Pattinson, en The Batman 2 sólo se ha confirmado la presencia de Jeffrey Wright como el comisario Gordon y el regreso de Andy Serkis en el papel de Alfred.

Fecha de estreno

Si todo sigue su curso y no se dan más retrasos, The Batman 2 llegará a los cines el 1 de octubre de 2027. Cinco años después de una primera entrega que logró 772 millones de dólares en todo el mundo.