Malas noticias para ‘The Batman 2’: el mejor personaje de la saga no tendrá «muchas escenas»

Desde el estreno de su predecesora, The Batman 2 está generando más noticias sobre las complicaciones de su preproducción que sobre la evolución del proyecto. Entre otras cosas porque a pesar del éxito incontestable de la primera parte, en Detective Cómics todavía especulan con la posibilidad de una futura conexión entre el universo de la reciente Superman y la adaptación protagonizada por Robert Pattinson. Pero para más inri, si hace algunos días descubrimos que Zoë Kravitz no volverá para la secuela en su papel de Catwoman, ahora uno de los actores y personajes más queridos de la franquicia acaba de confesar su poca presencia en el esperado seguimiento del Caballero Oscuro. Sí, desgraciadamente nos referimos a Colin Farrell y a su carismático villano, el Pingüino.

Tras más de un año repleto de revisiones del libreto original y con el reto de mantenerse fiel a su estilo abordando el colorido cosmos de personajes representados por Gunn, The Batman 2 por fin tiene su guion 100% terminado. Aunque claro está, la continuación debe programar con precisión el inicio de un rodaje con una estrella principal que tiene una de las agendas más ajetreadas de la industria. Pattinson este año estrenará Die, My Love, el año que viene La Odisea de Christopher Nolan y Dune 3 de Denis Villeneuve. Pero por si fuera poco, al mismo tiempo deberá promocionar tanto Primetime de Lance Oppenheim como Average Height, Average Build de Adam McKay. Tras varios retrasos, Warner tiene como objetivo estrenar The Batman 2 a finales de 2027 y por ello, la cinta no puede perder ni un segundo en ir preparando a su elenco y la primera toma de contacto con el argumento que nos devolverá a la caótica ciudad de Gotham, tras los ataques terroristas de Enigma (Paul Dano).

El Pingüino no aparecerá demasiado

Tras ser un secundario clave y tener su propia miniserie en HBO Max, el Pingüino no tendrá un papel excesivamente relevante en la secuela. O al menos, eso es lo que ha revelado Farrell en su última entrevista:

«No tengo muchas escenas, no lo creo, pero estaré ahí para lo que sea. Matt Reeves es brillante. Aún no sé cuál es la historia», le explicaba el actor irlandés a The Wrap.

El final de la serie El Pingüino colocó a Ozz Cobb en la cima del imperio criminal de Gotham, coincidiendo con la llegada del invierno y una nevada intensa. Y a falta de haber visto al justiciero murciélago a lo largo del serial, en el último plano podíamos ver con se encendía la batseñal en el cielo de la ciudad. The Batman 2 tendrá que explicar el motivo de la ausencia de Bruce Wayne en la guerra criminal de los Falcone y del personaje que Farrell ya interpretó en la primera parte.

Antes de su regreso a la piel del malvado antagonista a Farrel podremos verle este año en Maldita suerte de Edward Berger y en Un gran viaje atrevido y maravilloso, donde compartirá protagonismo con Margot Robbie.

¿Cuándo se estrena ‘The Batman 2’?

The Batman 2 volverá a estar dirigida por Matt Reeves y entre las diferentes especulaciones sobre su argumentos, se ha hablado mucho de la presencia de Mr. Frío como villano y de la primera aparición de Robin.

Volveremos a ver la batseñal proyectada en cines el 1 de octubre de 2027.