Ana Rosa advierte: «Si se aprueba una ley de financiación singular los españoles dejarán de ser iguales»

Pedro Sánchez ha recibido este jueves en el Palacio de la Moncloa a Oriol Junqueras, líder de de la formación independentista ERC, con el que se ha fotografiado como es habitual antes de sus reuniones, en la escalinata de acceso al edificio principal. Sánchez, que se encuentra con Junqueras para tratar el nuevo modelo de financiación de Cataluña, abre así las puertas de la sede presidencial a un condenado por sedición al que amnistió para poder ser investido como presidente del Gobierno.

Antes de que se celebrase esta reunión, Ana Rosa Quintana, desde su programa en Telecinco ha hecho una clara advertencia dentro de su habitual editorial diario.

«Buenos días. Bienvenidos a la España insolidaria. Los Reyes Magos llegan a Moncloa con unos días de retraso. Hoy el presidente va a recibir con un traje de Melchor a Junqueras en Moncloa y lo va a sentar en su regazo para pactar con ERC un aguinaldo: la financiación singular para Cataluña. Pedro Sánchez se va a convertir en un Robin Hood a la inversa, quitando recursos a los pobres para dárselos a los ricos. Si accede a la petición de ERC, Cataluña se quedará con el 100% del IRPF. De esta manera recibirán 5.000 millones de euros extra que no contribuirán a la solidaridad autonómica», ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: «El artículo 14 de la Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento. Si se aprueba una ley de financiación singular los españoles dejarán de ser iguales en función de donde hayan nacido. Junts va más allá y pide directamente un cupo vasco. Estos días Pedro Sánchez ha dicho sobre Venezuela que «una ilegitimidad no puede responderse con una ilegalidad». Junqueras se saltó la legalidad por un referéndum ilegítimo, estuvo en la cárcel por ello, y pese a seguir inhabilitado hoy se va a hacer la foto en la escalinata de Moncloa. Mientras los españoles afrontan la cuesta de enero sin acceso a la vivienda y con cero capacidad de ahorro por la inflación, la izquierda caviar catalana pacta un modelo insolidario con un Gobierno supuestamente progresista. ¿Cómo van a defender Pilar Alegría, María Jesús Montero y Diana Morant un modelo de financiación y el contrario en Aragón, Andalucía y Valencia? Pilar Alegría en su día defendió el cupo catalán comparándolo con las ayudas económicas que reciben Teruel, Soria y Cuenca para que no desaparezca la escasa población de estas provincias».

«Pero como esos principios no gustan en Aragón, ahora tiene otros. El presidente también tiene otros principios y ahora quiere enviar tropas a Ucrania, pero sus socios no, por lo que tendrá que pedir ayuda al PP para aprobar la medida en el Congreso. No es no, pero solo a veces. En lo de cambiar de opinión, las candidatas tienen un buen maestro», ha sentenciado Ana Rosa.