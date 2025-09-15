‘Adolescencia’ y ‘The Studio’ arrasan en los Premios Emmy 2025: lista completa de los ganadores
Hace escasas horas, los Premios Emmy 2025 celebraron la 77ª edición de los galardones que año tras año, escogen lo mejorcito dentro de la ficción de la pequeña pantalla. Y como viene siendo habitual, la ceremonia ha condecorado a dos principales ganadoras, fruto de las dos principales secciones del certamen (drama y comedia): Adolescencia y The Studio. La miniserie de Netflix se ha alzado con 6 consideraciones, mientras que la sátira hollywoodiense creada por Seth Rogen le ha seguido de cerca con 5 candidaturas. Tras ellas, The Pitt se ha consagrado como el gran drama médico de la temporada.
Pero como no podía ser de otra forma, la gala han vivido grandes decepciones con otras apuestas virales del mundo del streaming. La cuarta temporada de The Bear y la tercera de The White Lotus se han ido de vacío. A continuación repasamos la lista con todos los ganadores de los Premios Emmy 2025:
Premios Emmy 2025: lista de ganadores
Mejor serie dramática
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor actriz protagonista en drama
- Kathy Bates (Matlock)
- Sharon Horgan (Hermanas hasta la muerte)
- Britt Lower (Separación)
- Bella Ramsey (The Last of Us)
- Keri Russell (The Diplomat)
Mejor actor protagonista en drama
- Sterling K. Brown (Paraíso)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Pedro Pascal (The Last of Us)
- Adam Scott (Severance)
- Noah Wyle (The Pitt)
Mejor actriz secundaria en drama
- Patricia Arquette (Severance)
- Carrie Coon (The White Lotus)
- Katherine LaNasa (The Pitt)
- Julianne Nicholson (Paradise)
- Parker Posey (The White Lotus)
- Natasha Rothwell (The White Lotus)
- Aimee Lou Wood (The White Lotus)
Mejor actor secundario en drama
- Zach Cherry (Separación)
- Walton Goggins (The White Lotus)
- Jason Isaacs (The White Lotus)
- James Marsden (Paradise)
- Sam Rockwell (The White Lotus)
- Tramell Tillman (Separación)
- John Turturro (Separación)