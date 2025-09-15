‘Adolescencia’ y ‘The Studio’ arrasan en los Premios Emmy 2025: lista completa de los ganadores

Premios Emmy 2025
'Adolescencia' (Netflix) y 'The Studio' (Apple TV).
Hace escasas horas, los Premios Emmy 2025 celebraron la 77ª edición de los galardones que año tras año, escogen lo mejorcito dentro de la ficción de la pequeña pantalla. Y como viene siendo habitual, la ceremonia ha condecorado a dos principales ganadoras, fruto de las dos principales secciones del certamen (drama y comedia): Adolescencia y The Studio. La miniserie de Netflix se ha alzado con 6 consideraciones, mientras que la sátira hollywoodiense creada por Seth Rogen le ha seguido de cerca con 5 candidaturas. Tras ellas, The Pitt se ha consagrado como el gran drama médico de la temporada.

Premios Emmy 2025
‘Adolescencia’ (Netflix).

Pero como no podía ser de otra forma, la gala  han vivido grandes decepciones con otras apuestas virales del mundo del streaming. La cuarta temporada de The Bear y la tercera de The White Lotus se han ido de vacío. A continuación repasamos la lista con todos los ganadores de los Premios Emmy 2025:

Premios Emmy 2025: lista de ganadores

Premios Emmy 2025
‘The Pitt’ (HBO Max).

Mejor serie dramática

  • Andor
  • The Diplomat
  • The Last of Us
  • Paradise
  • The Pitt
  • Separación
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor actriz protagonista en drama

  • Kathy Bates (Matlock)
  • Sharon Horgan (Hermanas hasta la muerte)
  • Britt Lower (Separación)
  • Bella Ramsey (The Last of Us)
  • Keri Russell (The Diplomat)

Mejor actor protagonista en drama

series Emmy 2025
Noah Wyle en ‘The Pitt’ (HBO Max).

  • Sterling K. Brown (Paraíso)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Pedro Pascal (The Last of Us)
  • Adam Scott (Severance)
  • Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz secundaria en drama

  • Patricia Arquette (Severance)
  • Carrie Coon (The White Lotus)
  • Katherine LaNasa (The Pitt)
  • Julianne Nicholson (Paradise)
  • Parker Posey (The White Lotus)
  • Natasha Rothwell (The White Lotus)
  • Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Mejor actor secundario en drama

  • Zach Cherry (Separación)
  • Walton Goggins (The White Lotus)
  • Jason Isaacs (The White Lotus)
  • James Marsden (Paradise)
  • Sam Rockwell (The White Lotus)
  • Tramell Tillman (Separación)
  • John Turturro (Separación)

Guion en serie dramática

‘Andor’ (Lucasfilm).

  • Andor (‘Welcome to the Rebellion’)
  • The Pitt (‘2:00 P.M.’ / ‘7:00 A.M.’)
  • Separación (‘Cold Harbor’)
  • Slow Horses (‘Hello Goodbye’)
  • The White Lotus (‘Full-Moon Party’)

Dirección en serie dramática

  • Andor (‘Who Are You?’)
  • The Pitt (‘6:00 P.M.’ / ‘7:00 A.M.’)
  • Separación (‘Chikhai Bardo’, ‘Cold Harbor’)
  • Slow Horses (‘Hello Goodbye’)
  • The White Lotus (‘Amor Fati’)

Series comedia

The Studio
‘The Studio’ (Apple TV +).

Mejor serie de comedia

  • Colegio Abbott
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Solo asesinatos en el edificio
  • Terapia sin filtro
  • The Studio
  • Lo que hacemos en las sombras

Mejor actriz protagonista en comedia

  • Uzo Aduba (La residencia)
  • Kristen Bell (Nobody Wants This)
  • Quinta Brunson (Colegio Abbott)
  • Ayo Edebiri (The Bear)
  • Jean Smart (Hacks)

Mejor actor protagonista en comedia

  • Adam Brody (Nobody Wants This)
  • Seth Rogen (The Studio)
  • Jason Segel (Terapia sin filtro)
  • Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)
  • Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz secundaria en comedia

Premios Emmy 2025
Jean Smart y Hannah Einbinder en ‘Hacks’ (HBO Max).

  • Liza Colón-Zayas (The Bear)
  • Hannah Einbinder (Hacks)
  • Kathryn Hahn (The Studio)
  • Janelle James (Colegio Abbott)
  • Catherine O’Hara (The Studio)
  • Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbott)
  • Jessica Williams (Terapia sin filtro)

Mejor actor secundario en comedia

  • Ike Barinholtz (The Studio)
  • Colman Domingo (Las cuatro estaciones)
  • Harrison Ford (Terapia sin filtro)
  • Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
  • Ebon Moss-Bachrach (The Bear)
  • Michael Urie (Terapia sin filtro)
  • Bowen Yang (Saturday Night Live)

Mejor guion en serie de comedia

  • Colegio Abbott (‘Back To School’)
  • Hacks (‘A Slippery Slope’)
  • Los ensayos (‘Pilot’s Code’)
  • Somebody Somewhere (‘AGG’)
  • The Studio (‘The Promotion’)
  • Lo que hacemos en las sombras (‘The Finale’)

Mejor dirección en serie de comedia

  • The Bear (‘Napkins’)
  • Hacks (‘A Slippery Slope’)
  • Clásicos modernos (‘Here’s To You, Mrs. Schneiderman’)
  • Los ensayos (‘Pilot’s Code’)
  • The Studio (‘The Oner’)

Miniseries y TV movies

hechos reales Adolescencia
‘Adolescencia’ (Netflix).

Mejor miniserie o serie de antología

  • Adolescencia
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez
  • El Pingüino

Mejor actriz protagonista (miniserie o TV movie)

El Pingüino
‘El Pingüino’ (HBO Max).

  • Cate Blanchett (Disclaimer)
  • Meghann Fahy (Sirens)
  • Rashida Jones (Black Mirror)
  • Cristin Milioti (El Pingüino)
  • Michelle Williams (Dying for Sex)

Mejor actor protagonista (miniserie o TV movie)

Adolescencia Netflix
‘Adolescencia’ (Netflix).

  • Colin Farrell (El Pingüino)
  • Stephen Graham (Adolescencia)
  • Jake Gyllenhaal (Presunto inocente)
  • Brian Tyree Henry (Ladrones de drogas)
  • Cooper Koch (Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez)

Mejor actriz secundaria (miniserie o TV movie)

  • Erin Doherty (Adolescencia)
  • Ruth Negga (Presunto inocente)
  • Deirdre O’Connell (El Pingüino)
  • Chloë Sevigny (Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez)
  • Jenny Slate (Dying for Sex)
  • Christine Tremarco (Adolescencia)

Mejor actor secundario (miniserie o TV movie)

  • Javier Bardem (Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez)
  • Bill Camp (Presunto inocente)
  • Owen Cooper (Adolescencia)
  • Rob Delaney (Dying for Sex)
  • Peter Sarsgaard (Presunto inocente)
  • Ashley Walters (Adolescencia)

Guion en miniserie o TV movie

  • Jack Thorne & Stephen Graham (Adolescencia)
  • Charlie Brooker & Bisha K. Ali (Black Mirror)
  • Kim Rosenstock & Elizabeth Meriwether (Dying for Sex)
  • Lauren LeFranc (El Pingüino)
  • Joshua Zetumer (Say Nothing)

Dirección en miniserie o TV movie

  • Philip Barantini (Adolescencia)
  • Shannon Murphy (Dying for Sex)
  • Helen Shaver, Jennifer Getzinger (El Pingüino)
  • Nicole Kassell (Sirens)
  • Lesli Linka Glatter (Zero Day)

Programas especiales

Mejor reality de competición

  • The Amazing Race
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

Mejor talk show

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • The Late Show with Stephen Colbert

Mejor programa de variedades

  • Last Week Tonight with John Oliver
  • Saturday Night Live

Mejor especial de variedades en director

  • The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar
  • Beyoncé Bowl
  • The Oscars
  • SNL50: The Anniversary Special
  • SNL50: The Homecoming Concert

Mejor guion (programa de variedades)

  • The Daily Show
  • Last Week Tonight with John Oliver
  • Saturday Night Live

