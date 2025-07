Éstas son las series más vistas de los que llevamos de 2025: ¿las conoces todas?

Hace menos de una semana, el mundo de la pequeña pantalla inició su particular circuito de premios con las nominaciones a los premios Emmy 2025. Dichos galardones, representan los trabajos más destacados de la televisión, pero no representan por otro lado, una autoridad en cuestión de audiencias. Y es que con el mercado de la exhibición en horas bajas, encadenando fracasos comerciales en las salas, las plataformas de streaming parecen seguir conviviendo a la perfección en la era del nuevo paradigma audiovisual. Pero, ¿cuáles son las series más vistas de los que llevamos de 2025? A continuación, repasamos el Top 10 global de todas esas ficciones que de momento conquistan al público:

Las 10 series más vistas de 2025

10-‘Landman: Un negocio crudo’

Creada por Taylor Sheridan, director responsable de Comanchería o Wind River, este thriller dramático de 10 episodios ha encandilado a los suscriptores de SkyShowtime y Movistar Plus gracias a su increíble reparto. Con Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm Andy Garcia como protagonistas, Landman es la serie reina en Paramount + en Estados Unidos, contándonos el auge de las ciudades del oeste de Texas a través de las plataformas petrolíferas.

9-‘You’

El final de la historia de Joe Goldberg, siete años después de lo conociésemos en este fenómeno viral de Netflix, sigue siendo un reclamo para sus seguidores. La ficción creada por Greg Berlanti y Sera Gamble parte ahora de las nuevas tecnologías utilizadas por el acosador para encandilar a la mujer de sus sueños, Beck (Elizabeth Lail).

8-‘El cuento de la criada’

Ha tardado en volver, pero la sexta temporada ha regresado con más fuerza que nunca. Elisabeth se pone en la piel de June Osborne para vertebrar el capítulo final del relato nacido de la novela homónima de Margaret Atwood. Como es habitual, HBO vuelve a acertar con un gran factura visual y su gran casting.

7-‘The Pitt’

A través de un día de guardia en urgencias en un hospital de Pittsburgh, los 15 episodios de The Pitt han sido una de las historias más recurrentes entre el top viral de HBO Max a lo largo del año. Entre crisis personales, la política del hospital y los pacientes en estado crítico, El fantástico trabajo de Noah Wyle (quien ya participó en la serie Urgencias) y compañía ha sido recompensado con ocho nominaciones en los Emmy 2025.

6-‘1923’

Taylor Sheridan vuelve a aparecer en la lista con otro western que actúa como una precuela de Yellowstone. La segunda temporada volvió a ser un filón, terminó con este nuevo intento de expansión de la serie original que protagonizó Kevin Costner. Está disponible en SkyShowtime y Movistar Plus.

5-‘Separación’

Arriesgada, intrigante y con una propuesta que invita a un constante maratón de capítulos. La audiencia de la primera temporada de Separación no fue demasiado extensa. Sin embargo, la segunda ronda de capítulos la ha terminado encumbrando por parte de una crítica y un público que busca un contenido diferente a lo que ofrecen la mayoría de series más vistas de este 2025. ¿El resultado? 13 nominaciones en el reciente anuncio de los Emmy para la distopía laboral de Apple TV.

4-‘Ginny y Georgia’

No hay nada que enganche más a la audiencia que un buen culebrón. Y eso es precisamente lo que nos lleva ofreciendo Ginny y Georgia desde su estreno en 2021. Secretos del pasado que impiden comenzar una nueva vida bajo un contexto de comedia dramática. Un caramelo para la audiencia de Netflix y por tanto, otro éxito viral para la compañía

3-‘El agente nocturno’

Con sólo dos temporadas y renovada para una tercera, El agente nocturno ha batido varios récords de permanencia en el Top 10 de Netflix a lo largo del año. Por eso, no nos extraña nada su presencia dentro del podio de las series más vistas del 2025.

2-‘Reacher’

Si la acción de El agente nocturno tiene a sus files seguidores dentro de la marca de Ted Sarandos, Prime Video también tiene su ficción estrella de golpes, persecuciones y disparos. Adaptando una novela de Lee Child por temporada, Reacher es la serie estrella del servicio de streaming de Jeff Bezos.

1-‘El juego del calamar’

Se ha ido de vacío en las nominaciones de los Emmy 2025 y su última ronda de capítulos no ha convencido a nadie. No obstante e independientemente dichas consideraciones peyorativas, nada ha podido evitar que sus tres temporadas ocupen el podio del Top 10 más visto en la lista de series de habla no inglesa, acumulando más de 600 millones de visualizaciones en todo el mundo.