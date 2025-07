Dónde ver las series más nominadas en los Premios Emmy 2025: de ‘Adolescencia’ a ‘Separación’

Hace algunas horas se ha anunciado la lista de nominados en la 77ª. edición de los Premios Emmy. Los galardones, cuya efigie representa a una mujer sosteniendo un átomo entre sus manos, son otorgados por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, celebrando las ficciones de la pequeña pantalla más destacadas del año. En esta ocasión, el anuncio con las series nominadas en los Emmy 2025 se ha emitido en directo en el Saban Media Center Wolf Theater en Los Ángeles. Separación y The Studio han sido las opciones con más candidaturas (13 nominaciones cada una). Pero para ir preparándonos para la gala que se celebrará el próximo 14 de septiembre donde conoceremos a las ganadoras, hemos querido realizar un breve repaso explicando en qué plataformas digitales se encuentran todas estas grandes historias:

Dónde ver las series de los Emmy 2025

‘Adolescencia’

Con su impacto y sus asombrosos cuatro episodios rodados íntegramente en plano secuencia, era de esperar que Adolescencia fuese una de las series clave de estos Emmy 2025. Creada por Philip Barantini y protagonizada por Stephen Graham y Owen Cooper, hablamos de la segunda ficción más vista en la historia de Netflix.

Adolescencia nos pone en la piel de una familia que sufre las consecuencias en la investigación de su hijo, Jamie Miller, quien es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase.

Número de nominaciones: 8

Plataforma: Netflix

‘The Studio’

Fue una de las grandes sorpresas de esta temporada seriéfila. La sátira sobre Hollywood en la que vemos los mejores cameos de las estrellas, acompañadas de todas las problemáticas de un estudio actual, con las franquicias comerciales de por medio y la pasión de un nuevo director (Seth Rogen), que desea crear grandes y respetados largometrajes.

Número de nominaciones: 13

Plataforma: Apple TV

‘The White Lotus 3’

Al igual que como ocurrió con sus dos anteriores temporadas, la comedia norteamericana que critica el turismo ha vuelto a conquistar a la audiencia, recuperando a personajes como el interpretado por Natasha Rothwell y por supuesto, incluyendo a muchas nuevas caras de la industria como Carrie Coon, Walton Goggins, Jaon Isaacs y la auténtica revolución de la serie: el hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger,

Número de nominaciones: 11

Plataforma: HBO Max

‘El Pingüino’

No habrá segunda temporada y es una pena, porque este spin-off que tiende un puente entre The Batman y el futuro de The Batman: Parte dos parecía tener bastante que decir. Sobre todo, teniendo en cuenta las magníficas interpretaciones de Colin Farrell y Cristin Milloti.

Número de nominaciones: 7

Plataforma: HBO Max

‘The Pitt’

Creíamos que no podía existir otra serie de doctores que nos conquistase, pero la aceleración en tiempo real de The Pitt nos ha hecho entrar como público en una parada cardiorrespiratoria constante. Médicos con corazón y traumas que todavía deben cicatrizar.

Número de nominaciones: 8

Plataforma: HBO Max

‘Hacks’

Con su cuarta temporada y renovada para una quinta, los personajes de Deborah Vance y Ava siguen su particular asociación cómica tras brillar en anteriores ediciones de dichos galardones.

Número de nominaciones: 7

Plataforma: HBO Max, SkyShowtime

‘The Bear’

A pesar de haber entrado ya en su cuarta temporada, la ficción culinaria por excelencia sigue manteniéndole el pulso al circuito televisivo de premios. Todo ello gracias a un reparto sensacional y a un estudio de personajes brillantes, cuyo desempeño narrativo ha ido creciendo exponencialmente conforme avanzaba la historia. Así que marchando otra nueva ración de nominaciones a los Emmy…¡Sí chef!

Número de nominaciones: 9

Plataforma: Disney Plus

‘The Last of Us 2’

Aunque su guion depauperó todo lo conseguido con la primera temporada, The Last of Us 2 vuelve a estar entre las series más nominadas de estos Premios Emmy 2025. El segundo videojuego se ha dividido en dos partes y en la tercera season, conoceremos la perspectiva del odiado personaje de Abby.

Número de nominaciones: 7

Plataforma: HBO Max

‘Separación’

Su segunda temporada ha conquistado incluso a más espectadores que la primera y francamente, no nos extraña. Una historia de ciencia ficción tremendamente original y unas valoraciones críticas de diez. Es sin duda, la principal candidata a reinar entre las diferentes series de estos Premios Emmy 2025.